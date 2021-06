PISA – Riparte la pesca sportiva a San Rossore: come prenotare

Riparte dall’8 giugno l’attività di pesca sportiva sul Fiume Morto nella Tenuta di San Rossore. È necessario prenotare i posti disponibili di settimana in settimana, chiamando il numero dedicato 050-539253, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13. Ognuno può prenotare al massimo per 3 persone e una volta alla settimana, per garantire una rotazione.

L’attività si svolgerà dal martedì al venerdì, escluso i festivi, fino al 30 settembre, con ritrovo alle 7 al centro visite e partenza alle 7.20. La giornata rappresenta anche un’escursione ambientale unica nel suo genere, è accessibile fino a 10 persone a turno, il costo del biglietto è di 20 euro a persona ed è comprensivo del trasporto dal centro visite al luogo designato. Per preservare l’area infatti non è possibile muoversi con il mezzo privato nella zona di pesca. Gli accompagnatori delle persone disabili, se non pescano, accedono gratuitamente.

I partecipanti devono essere in regola con le norme e devono avere rispetto dei luoghi. È possibile catturare fino a 3 chili di pesce a persona, con limitazioni sul numero dei capi e sulla dimensione minima a seconda della specie: spigola, cefalo, orata, ombrina, pesce serra. Maggiori dettagli sulle regole a questo link: bit.ly/pescasanrossore.