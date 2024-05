A Pietrasanta il laboratorio per ciechi e ipovedenti con ‘opere tattili’ da Catarsini

Conclusosi con grande successo a Torre del lago il convegno nazionale organizzato dalla Fondazione Alfredo Catarsini 1899 dedicato all’accessibilità nei luoghi della cultura e dello spettacolo, prosegue l’allestimento dei Laboratori nelle sedi-tappa del Cammino I luoghi di Catarsini.

Il prossimo appuntamento è fissato a Pietrasanta lunedì 20 maggio e sarà realizzato in collaborazione con il liceo artistico Stagio Stagi; alle 10.30 il programma prevede una camminata degli studenti nel percorso cittadino del Cammino fino al totem collocato in via del Marzocco, con arrivo alle ore 11.00.

Qui è prevista la descrizione della lettura del totem e la visita guidata alle opere di Alfredo Catarsini esposte nello spazio Arte BVLG della Banca di Credito Cooperativo della Versilia (il Ritratto di un allievo e l’Interno dell’aula di disegno dal vero) quindi la partenza alla volta dell’Istituto dove alle 11,30 è in programma l’inaugurazione del Laboratorio Esperienziale per ciechi e ipovedenti con alcune opere tattilmente esplorabili finaliste al XXII premio Catarsini appena concluso e l’inaugurazione della nuova tappa pietrasantina del Cammino. L’edificio però è in ristrutturazione e quindi resta attiva fino a data da destinarsi la postazione nello spazio Arte BVLG mentre presso l’Istituto pietrasantino è collocato anche uno schermo – funzionante e visibile dall’esterno anche quando la scuola è chiusa – su cui vengono proiettate, senza interruzione video, immagini di opere, interviste. Giorni e gli orari di apertura: Arte BVLG dal venerdi alla domenica ore 18-22; per il Liceo Stagi tutti i giorni eccetto domenica ore 8-14.

La partecipazione all’inaugurazione è libera; per ulteriori informazioni si può chiamare il numero telefonico +39 342 168 4031.

Per l’occasione alcuni ristoranti di zona collegati al Cammino i Luoghi di Catarsini propongono il “menù” o il “piatto” di Catarsini; per Pietrasanta da segnalare il Ristoro Il Giglio, in via Stagio Stagi 68, aperto da ME fino a LU ore 12,30-14,30 e 19,30-22,30; telefono :0584 791364.