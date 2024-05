Prevenzione, formazione del personale sulle infezioni ospedaliere

Prosegue e prende avvio in tutte le Asl l’attività di formazione del personale sanitario e socio-sanitario sulle infezioni ospedaliere. Le infezioni contratte in ospedale – prima fra tutte quelle originate da batteri resistenti agli antibiotici – costituiscono infatti una delle più diffuse minacce per la salute pubblica e la giunta regionale l’anno scorso ha deciso di investirci, attraverso un piano triennale finanziato con risorse del Pnrr, nell’ambito della Missione 6. Le lezioni sono rivolte a quasi ventimila operatori, da formare entro giugno 2026: un po’ più della metà, il 52 per cento, entro la fine del 2024.

Il progetto è stato gestito da una cabina di regia composta da rappresentanti della direzione sanità e welfare della Regione, un comitato scientifico, le strutture responsabili della formazione di ciascuna azienda sanitaria e Estar, ente di supporto tecnico ed amministrativo, attraverso il Laboratorio Formas per la formazione in sanità.

Sono previste lezioni a distanza in modalità asincrona e lezioni in presenza, per quattordici ore in tutto. Gli operatori iscritti al momento alla prima parte sono 9.570: in 6.359 l’hanno già avviata e 5.197 l’hanno conclusa. La formazione in aula è iniziata il 4 aprile 2024 ed è in corso in tutte le aziende sanitarie, con 354 edizioni che nel corso dell’anno coinvolgeranno quaranta diversi presidi ospedalieri sull’intero territorio regionale, con lezioni all’interno o nei pressi delle strutture. Cinquantadue si sono già svolte, con la partecipazione di 1.952 operatori. A far da docenti in alcuni casi sono stati gli stessi operatori dei presidi formati nell’autunno dell’anno precedente.

Negli ospedali è partita anche la campagna di comunicazione interna #PrevenzioneInCorso, pensata per sensibilizzare gli operatori sull’importanza della partecipazione al corso.

Soddisfazione viene espressa da parte dell’assessorato al diritto alla salute della Regione, che ricorda l’importanza di questa azione. Le infezioni sanitarie rappresentano un fenomeno dalle dimensioni notevoli con costi sanitari e sociali molto alti. Perciò la formazione del personale in questo ambito è assolutamente prioritaria: un investimento per migliorare ulteriormente la qualità del sistema sanitario.