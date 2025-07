Grosseto, granchi blu della laguna in vendita al Conad per sostenere i pescatori di Orbetello

“Sostieni i pescatori di Orbetello acquistando i granchi blu della Laguna”, che da invasori delle coste toscane, diventano un cibo ottimo ed economico da mettere in tavola. Questa specie, che si sta diffondendo rapidamente nella Laguna di Orbetello, è disponibile a partire da venerdì 18 luglio nei reparti pescheria dei tre supermercati Conad di Grosseto, in via Senegal, via Clodia e via Scansanese.

I Pescatori di Orbetello si sono organizzati per prelevare i granchi che stanno popolando la Laguna e Conad di Grosseto ha deciso di offrirli a un prezzo molto interessante per i clienti dei supermercati di Grosseto: in promozione speciale a soli 4.90 euro al chilogrammo.

“Iniziamo con questa prima fornitura di granchi blu della Laguna ai supermercati Conad di Grosseto, che ringraziamo per la preziosa collaborazione. – afferma Pierluigi Piro presidente della Cooperativa I Pescatori di Orbetello – Oltre ad essere un crostaceo pregiato in cucina, il granchio blu rappresenta per la Laguna un serio pericolo: basti pensare che ogni femmina depone da 1 milione a 5 milioni di uova per ciclo produttivo. Mancando i predatori che sono le spigole e orate, a seguito della moria di pesci dello scorso anno, i granchi nella Laguna non trovano competitor e continuano ad aumentare in modo esponenziale, divorando la fauna. Quindi si tratta di una lotta contro il tempo: più ne riusciamo a prelevare e a vendere, più chance abbiamo di tutelare questo delicato ecosistema.”

Il Granchio blu è molto pregiato in cucina. Può essere preparato in insalata oppure nei sughi per paste di ogni tipo. Le preparazioni sono semplici perché, dopo un buon lavaggio basta scottare o grigliare il gambero per poi utilizzare la polpa nelle varie preparazioni.

“I supermercati Conad di Grosseto collaborano ormai stabilmente da anni con la cooperativa I pescatori di Orbetello. – aggiunge Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto – Ci è sembrato quindi naturale sostenere i Pescatori per tamponare questo problema di proliferazione del crostaceo. Abbiamo messo in vendita il granchio blu ad un prezzo scontato, davvero vantaggioso, in modo da invogliare anche chi ancora non lo conosce e non lo ha mai assaggiato, a scoprirne il sapore unico, contribuendo al tempo stesso a salvaguardare la Laguna di Orbetello.”