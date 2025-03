Grosseto, botteghe aperte e laboratori per scoprire la ceramica

Le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte (Gema) tornano anche a Grosseto, offrendo un’occasione imperdibile per scoprire il valore e la bellezza dell’artigianato artistico locale. L’iniziativa, promossa da Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, in collaborazione con Unicoop Firenze, rientra nel progetto Officina Creativa Lab, sostenuto dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana, con il supporto dell’European Crafts Alliance e dell’Unione Europea attraverso il progetto Crafting the Future.

Le Gema 2025 – dal 31 marzo al 6 aprile – si propongono di valorizzare il rapporto tra l’artigianato artistico e il territorio, mettendo in luce le storie e le competenze dei maestri artigiani locali, grazie a visite nelle botteghe artigiane, e dimostrazioni dal vivo.

A Grosseto Montis Pescalis Ceramiche aprirà le porte ai visitatori il 2 aprile e il 5 e 6 aprile (ore 10-13), offrendo una dimostrazione dal vivo delle tecniche di modellazione della ceramica. Il Maestro Artigiano Claudio Pisapia, nel suo laboratorio di ceramica Montis Pescalis Ceramiche, ubicato a Montepescali – Grosseto, realizza ceramiche in stile contemporaneo e di ricerca sulle antiche tecniche di lavorazione. Nel suo laboratorio, dove ogni prodotto viene interamente realizzato a mano, è possibile frequentare corsi per apprendere le varie tecniche di questa antica arte. Oltre a vasi, complementi di arredo e ceramiche per la tavola, vengono realizzati flauti in “bucchero”(ceramica nera tipica degli etruschi) e gioielli. L’interesse per la sperimentazione sugli smalti e sulle cotture determina, nella produzione, un’evoluzione continua. Durante le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte sarà possibile visitare il laboratorio, conoscere le diverse lavorazioni della ceramica ed in particolare il gres. Claudio Pisapia realizza tazze, brocche e teiere in grès artigianalmente. Sono fatte a mano e adatte a contenere alimenti.

“Le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte rappresentano un’opportunità preziosa per entrare in contatto con la tradizione artigianale della Maremma e per riscoprire il valore del ‘fatto a mano’” commenta Elisa Guidi, coordinatrice di Artex. “Questa edizione di Gema evidenzia quanto l’artigianato artistico sia parte integrante dell’identità territoriale, mantenendo vive antiche tecniche e saperi”.

Qui il programma di Gema 2025: https://www.artex.firenze.it/wp-content/uploads/2025/03/Programma-GEMA-2025-3.pdf