GROSSETO – Al via le iscrizioni per il corso Bartender con Federico delle Fratte

Una grande opportunità formativa per imparare una professione molto ricercata come quella del Bartender. Il professionista specializzato nelle miscelazioni delle bevande e nelle preparazioni gastronomiche, lavora prevalentemente nei bar o nei cocktailbar e nei caffè, ma può operare anche in ristoranti, nelle attività di catering, in hotel o discoteche e in tutti i locali pubblici nel settore turistico.

Il corso organizzato dall’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto e curato da Federico Delle Fratte partirà lunedì 7 novembre nel nuovo locale Bastion Contrario all’interno del Cassero Senese a Grosseto.

Il corso di primo livello ha una durata complessiva di 40 ore e il programma affronta le tematiche e le preparazione di base per svolgere questa professione come: le basi di caffetteria per saper preparare e servire caffè, bevande e piccola ristorazione, la preparazione di long drink e cocktails, la conoscenza dei principi e i metodi per presentare, promuovere e vendere prodotti, avere un’approfondita conoscenza merceologica, provvedere alla cura e all’igiene dei luoghi e delle attrezzature utilizzate. Al termine del corso l’allievo sarà in grado di padroneggiare tutte le tecniche di servizio.

Nel costo del corso è compresa anche l’acquisizione della certificazione base HACCP necessaria per tutti coloro che lavorano a contatto con gli alimenti.

Il docente Federico delle Fratte

Una passione che si è trasformata in un lavoro, ha avuto esperienze prima come Bar Manager fino a ricoprire ruoli da F&B Manager e Direttore in Italia e all’estero. Lontano dalla Maremma per quasi 10 anni, ha deciso di tornare nella sua terra per lavorare e creare nuovi progetti. Oggi è socio del locale Bastion Contrario, concept ricercato dedicato alle eccellenze vinicole e agroalimentari del territorio e a liquori originali.

Per informazioni su costi e e iscrizioni: 0564 419656 — 0564 419544 formimpresa@artigianigr.it.