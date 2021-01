Mareggiate, Marras risponde sui sopralluoghi sulle spiagge colpite

Sopralluogo solo a Follonica e non a Piombino dopo le mareggiate? “Non capisco, francamente, l’utilità della polemica che tenta di sollevare il consigliere comunale Anselmi – replica l’assessore alle attività produttive Leonardo Marras dopo le esternazioni uscite sulle cronache locali.

“Sono andato a Follonica, a fare un sopralluogo sulle spiagge – spiega -, perché mi ha invitato il sindaco Benini in quanto rappresentante del territorio in Regione e perché lì è in corso la realizzazione di un progetto, ormai in fase di conclusione, che ho seguito sempre da vicino sin da quando ero presidente della Provincia”. “Chi conosce Follonica – prosegue – sa bene di cosa parlo: un investimento regionale poderoso che ha già dato i suoi frutti positivi, ma che deve essere ultimato e in alcune parti migliorato. La consapevolezza che il golfo sia una un’area omogenea al di là dei confini comunali è ben chiara in Regione, tanto che in occasione dei lavori d’emergenza a seguito alle mareggiate del 2018 gli interventi di recupero sull’area furono progettati e portati avanti in maniera uniforme”.

”In ogni caso – conclude – se il Comune di Piombino è interessato a progetti contro l’erosione costiera, può contattare l’assessore regionale Monni che segue e seguirà la programmazione degli investimenti in questo ambito ed è competente e disponibile, per ogni amministrazione. Rispedisco la polemica al mittente e invito Anselmi a spendere il suo tempo in attività più costruttive”.