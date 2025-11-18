Giornata contro la violenza sulle donne, le clementine di Confagricoltura Donna tornano nelle piazze

Un gesto semplice e al tempo stesso un messaggio potente. Una clementina per ogni donna che ha trovato la forza di dire basta.

E’ questo il cuore dell’iniziativa di Confagricoltura Donna, che rinnova il suo impegno concreto al fianco dei Centri antiviolenza in tutta Italia, insieme a Soroptimist International d’Italia e Fidapa

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, torna nelle piazze la distribuzione solidale delle clementine offerte dalle aziende di Confagricoltura Donna. Un segno simbolico che si trasforma in azione: attraverso questa iniziativa è possibile contribuire alla raccolta fondi a sostegno delle strutture che ogni giorno offrono ascolto, protezione e supporto alle donne vittime di violenza.

In Italia, dall’inizio del 2025 ad oggi sono stati registrati 78 femminicidi accertati e altri 67 tentati femminicidi riportati nelle cronache dei media nazionali e locali: dati che dimostrano quanto ci sia ancora da fare per combattere la violenza di genere.

Le clementine di Confagricoltura Donna saranno presenti nei centri delle città di numerose regioni italiane: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto. Un’occasione per partecipare, donare e ricordare l’impegno dell’Organizzazione, sensibilizzare la collettività e rafforzare l’impegno delle istituzioni.

“Vogliamo costruire una società in cui l’educazione al rispetto non sia un obiettivo, ma una realtà concreta. Crediamo nel valore delle donne nel lavoro, nell’economia, nella vita sociale e familiare, e oggi vogliamo ricordarlo con forza, con il contributo delle nostre imprenditrici – dichiara Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna -. Le clementine, frutti della terra e simbolo di vita, ci ricordano che ogni gesto di cura può diventare resistenza. In quell’agrumeto di Corigliano Calabro dove molti anni fa la giovane studentessa Fabiana Luzzi ha perso la vita, oggi cresce anche il nostro impegno: coltivare rispetto, seminare consapevolezza, raccogliere giustizia”.

L’iniziativa, nata nel 2013, è promossa da Confagricoltura Donna insieme a Soroptimist International d’Italia e rientra nella campagna dell’ONU “Orange the world”.

“Il ruolo della cooperazione e la necessità di fare rete per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne – fisica, psicologica ed economica – sono concetti fondamentali. La nostra Organizzazione rinnova con convinzione la propria partnership con Confagricoltura Donna: un progetto condiviso che unisce simbolicamente nel colore arancione i frutti della terra a un messaggio di solidarietà e speranza. Saremo nelle piazze italiane insieme per ribadire il nostro fermo rifiuto ad ogni forma di violenza e per sostenere i centri antiviolenza dei territori”, dichiara Adriana Macchi, presidente Soroptimist International d’Italia.

Sul sito di Confagricoltura, https://www.confagricoltura.it/ita/attivita/orangeconfagri l’elenco completo delle piazze d’Italia e le relative date in cui verranno distribuite le clementine.