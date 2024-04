Half Marathon Firenze, villaggio ed evento podistico tra agonismo, socialità e beneficenza

Ore di vigilia per l’edizione numero 40 dell’Half Marathon Firenze, organizzata dal Comitato Uisp di Firenze presieduto da Marco Ceccantini con i patrocini di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, di Confesercenti, Confcommercio, Coni Firenze, Sport e Salute.

Domani, sabato 6 aprile, si aprirà, dalle 10, il Villaggio in Piazza Santa Croce dove si potrà ritirare il pettorale di gara, fino alle 20. Ci si potrà iscrivere alla non competitiva di 10 km e lo si potrà fare, sempre in Piazza Santa Croce, anche domenica 7 aprile dalle 7.30 alle 8.45. Attenzione: visto il vero e proprio boom di iscritti è molto importante e fortemente consigliato che i podisti si rechino a ritirare il pettorale il sabato per evitare file la domenica mattina e rischiare di pregiudicare un corretto e piacevole avvicinamento al momento del via.

Poi domenica la gara. C’è la mezza maratona di km 21,097 metri, la mezza per uno (percorso da suddividersi in coppia), la non competitiva di 10,5 km.

Da segnalare che per ogni iscritto alla corsa non competitiva Uisp donerà in beneficenza 1 euro al Centro Casadasè che si occupa di assistenza a soggetti autistici.

CHARITY WALK Sempre domani, sabato 6 aprile 2024, si terrà la Camminata dei Diritti, passeggiata aperta a tutte le età che quest’anno avrà come titolo L’arte di esser Donne: le donne “progressiste” della storia fiorentina.

Le donne della storia di Firenze, che si “incontreranno” lungo il percorso, hanno, a loro modo, fatto delle piccole rivoluzioni, lasciando un segno indelebile nella vita e storia della città. Si tratta di figure femminili che hanno vissuto in epoche diverse e che per motivi differenti sono state protagoniste di avvenimenti importanti o hanno assunto un ruolo di prestigio. Per l’iscrizione prenotazione obbligatoria inviando una mail con nome, cognome e orario a camminare@uispfirenze.it e un contributo di 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini, contributo che sarà devoluto in beneficenza a Firenze in Rosa Onlus.

Ci saranno tre partenze (con gruppi di circa 30 persone cadauno) sono così ripartite: primo gruppo ore 10; secondo gruppo ore 10.45; terzo gruppo ore 11.30. Dopo essersi iscritti basta ritrovarsi 15 minuti prima dell’orario presso lo stand di Firenze in rosa al Village in Piazza Santa Croce.

I NUMERI Half Marathon Firenze ha visto crescere negli anni il numero dei partecipanti, anche grazie agli sforzi organizzativi che offrono agli atleti e ai loro accompagnatori le condizioni migliori di gara e di soggiorno in città. In questa edizione 2024 saranno oltre 5000 a prendere il via, in rappresentanza di 69 nazioni, suddivisi nei tre percorsi, di cui il 42 per cento sono donne. Le iscrizioni infatti, alla chiusura al 31 marzo, hanno toccato quota 4253 così suddivise: 3200 per la 21 km di cui 948 donne; 857 alla non competitiva mentre sono 97 le coppie che si sono iscritte alla “staffetta” mezza per uno.

A queste cifre vanno sommati coloro che si iscriveranno per la non competitiva sabato e domenica mattina.

Oltre 420 i volontari lungo il tracciato e all’arrivo ad assistere i podisti, facenti parte per lo più delle società podistiche e di atletica della Città metropolitana di Firenze. Joma e Maxismall sono sponsor tecnici dell’evento che ha invece come main sponsor Banca Alta Toscana.

I TOP RUNNERS Sono attesi al via campioni di spessore, tra cui il keniano Bernard Musau Wambua, classe 1999, 24 anni, del GP Parco Alpi Apuane, vincitore nel 2022 in 1:04’29” e che vanta anche il crono di un’ora e 41” che gli consentì di vincere la mezza maratona di Pisa nel 2022 anno in cui, a ottobre, fece anche 1:00’51” ad Arezzo; per lui il quarto posto alla Stramilano lo scorso 24 marzo in 1:01’04” (primato personale stagionale).

Da tenere d’occhio anche Joseph Kimeli Kimutai, keniano, classe 1992, 31 anni, della Dinamo Sport, vincitore della mezza maratona di Nancy in Francia lo scorso 17 marzo in 1:02’28”. E’ atleta capace di scendere abitualmente sotto i 29 minuti su 10 km sia su strada che in pista e vanta un primato sulla mezza maratona di 1:01’51”.

TRA LE DONNE occhi puntati su Teresia Kwamboka Omosa, keniana classe 1995, 29 anni, della Caivano Runners, che proverà a ripetere la vittoria dello scorso anno quando arrivò prima in piazza Santa Croce col tempo di 1 ora 10’31”. Lo scorso 17 marzo anche lei è stata prima alla maratonina di Nancy in Francia in 1:11’14”, mentre tra i successi del 2023 c’è quello alla mezza maratona di Napoli in 1:14’30”.

Proverà a insidiarla Emily Chepkemoi Cheroben, keniana dell’Atletica Castello di Firenze, classe 1993, un primato personale di 1:15’14” fatto lo scorso anno a Crema, mentre non ci sarà invece l’annunciata Cavaline Nahimana, terza lo scorso anno e vincitrice nel 2021.

I RECORD Record della gara maschile è quello col quale lo scorso anno, nell’edizione 2023, ha vinto il keniano Poul Tiongik: 1:01’57”.

Anche il record della gara donne è recente, dato che la manifestazione è in continua crescita, anche tecnica. Lo ha stabilito nell’edizione 2022 la keniana Brigid Jelimo Kabergei in 1 ora e 10’ esatti.

PLURIVINCITORI L’atleta uomo che ha vinto più volte la manifestazione è Julius Kipkurgat Too, primo nel 2008, 2009, 2010 e 2012 col miglior tempo delle quattro vittorie di 1:04’39” (edizione 2009).

Ultimo italiano a vincere la gara (a parte l’edizione “virtuale” causa Covid del 2021) è stato il lucchese Roberto Barbi, che si impose nel 1999 dopo la vittoria dell’anno prima di Alessandro Lambruschini.

Al femminile sono cinque le vittorie di Claudette Mukasakindi, nel 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016 col miglior tempo nell’edizione 2011: 1:14’35”. A quota 4 vittorie la toscana Gloria Marconi.

Ultima italiana a vincere la gara (a parte l’edizione “virtuale” causa Covid del 2021) la pratese Veronica Vannucci che nel 2009 conquistò la sua terza vittoria.