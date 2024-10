Gavorrano, con lo “Svuota tutto” raccolti quasi 7.000 kg di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici

Successo a Gavorrano per lo “Svuota tutto”, la giornata di raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana.

Sabato scorso, 26 ottobre, quasi cento cittadini si sono recati alla stazione ecologica itinerante appositamente allestita da Sei Toscana in piazza Togliatti a Bagno di Gavorrano, conferendo quasi 7.000 kg di rifiuti. Nello specifico, sono stati raccolti poco più di 2.000 kg di ingombranti (fra mobilia e materassi); 290 kg di batterie; 550 kg di frigoriferi, condizionatori e congelatori; 550 kg di lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde; circa 1.250 kg di apparecchiature elettriche ed elettroniche (tv, pc, smartphone, monitor, tastiere, ecc.); 470 kg di metallo (reti da letto, telai di bicicletta, ecc.); 1.430 kg di legno e circa 50 kg di pneumatici fuori uso. Tutti i rifiuti sono stati avviati a recupero e riciclo negli impianti dedicati.

“È stata una giornata bella e importante per la nostra comunità – dicono il sindaco Stefania Ulivieri e l’assessore al ciclo dei rifiuti Simon Brunetti –. Un’iniziativa che ha permesso non solo a tanti cittadini di disfarsi correttamente di molti rifiuti, ma anche di sensibilizzare le persone per limitare il fenomeno degli abbandoni sul nostro territorio”.

L’Amministrazione e Sei Toscana ricordano che, per il conferimento di ingombranti, sfalci e potature e per i rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti, sono a disposizione dei cittadini due modalità: centro di raccolta nella zona industriale al bivio di Caldana, aperto il martedì, venerdì e sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 16:30. Servizio di ritiro gratuito a domicilio, chiamando il numero verde 800127484 (gratuito da rete fissa e mobile. Attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 13) o compilando l’apposito form su https://seitoscana.it/ritiro-ingombranti.