Firenze, torna l’appuntamento con le eccellenze dell’Olio Extravergine d’Oliva made in Tuscany

L’oro verde trova il suo green carpet in Toscana: mercoledì 16 aprile alle ore 10.30 al Cinema La Compagnia di Firenze torna la Selezione regionale degli Oli Extravergine d’oliva Dop e Igp della Toscana 2025.

L’evento sarà aperto da un reading teatrale che vedrà la partecipazione degli attori Barbara Enrichi, Sergio Forconi e Bruno Santini. Seguiranno i saluti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, del segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini e del direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo.

A svelare dati aggiornati e trend del settore sarà Tiziana Sarnari responsabile Ufficio Indicazioni Geografiche ISMEA mentre Gennaro Giliberti, dirigente agronomo dell’assessorato all’Agroalimentare della Regione Toscana illustrerà “La proposta delle regioni per il Piano Olivicolo Nazionale”.

Interverranno poi nel corso della mattinata raccontando best practice legate all’olio Evo della Toscana: la cuoca pop della tv, Luisanna Messari, gli chef Gian Piero Fava e Andrea Perini, il pizzaiolo Tommaso Vatti, il patron di “Enolia” Gabriele Ghirlanda e il fondatore del Museo dell’olio SuprEvo, Lauro Morettini.

A seguire, spazio alla consegna dei riconoscimenti alle 48 etichette selezionate per il catalogo 2025 e ai 13 oli premiati. Saliranno sul palco insieme alla vicepresidente Saccardi i presidenti dei Consorzi degli oli DOP e IGP della Toscana. Previste anche alcune menzioni speciali per la migliore “Selezione miglior olio Monocultivar”, “Selezione miglior olio Biologico” e la “Selezione Packaging”, oltre all’ambito titolo di “Migliore olio” per ciascuna DOP e IGP su almeno tre oli selezionati.

Conduce la manifestazione la giornalista e caporedattore di intoscana.it , Simona Bellocci.

Al termine della mattinata degustazione di fettunta di Pane Toscano DOP e Oli DOP e IGP della Selezione 2025.