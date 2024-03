Firenze, torna la fiera del cioccolato artigianale in Piazza Santa Croce

Torna la tanto attesa Fiera del Cioccolato a Firenze e si terrà in Piazza Santa Croce dal 7 al 10 marzo.

INAUGURAZIONE:

La cerimonia di inaugurazione della Fiera del Cioccolato è prevista giovedì 7 marzo alle ore 14.30. Sarà un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera festosa e gustare le prelibatezze proposte dai nostri rinomati maestri cioccolatieri. Presso lo stand centrale insieme alle istituzioni verrà presentata la fiera e festeggiato insieme l’inizio della diciottesima edizione di questo meraviglioso e goloso evento.

Diciottesima Edizione: Quest’anno, la Fiera del Cioccolato di Firenze celebra il suo diciottesimo compleanno, un’occasione unica per festeggiare la longevità e la passione che hanno reso questo evento un appuntamento imperdibile per gli amanti del cioccolato. Come un pregiato cioccolatiere invecchia e affina le sue tecniche per creare opere d’arte deliziosamente indulgenti, così anche la nostra fiera è maturata nel tempo, offrendo ogni anno nuove esperienze culinarie e sorprese golose.

Attività Interessanti: Durante i quattro giorni di festa, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a una varietà di attività coinvolgenti e divertenti. Dalle degustazioni guidate ai laboratori interattivi, qualcosa per tutti i gusti e per tutte le età.

Maestri Cioccolatieri: I protagonisti indiscussi di questa festa saranno i nostri maestri cioccolatieri, veri e propri artisti del gusto che con le loro creazioni sapranno conquistare anche i palati più esigenti. Preparatevi a un viaggio attraverso il mondo del cioccolato, ricco di sapori e aromi unici.

DETTAGLI UTILI FIERA:

Data: da giovedì 7 marzo a domenica 10 marzo 2024

Orario: 10:00-20:00

Luogo: Piazza Santa Croce, Firenze