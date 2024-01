Firenze, torna la Fiera del Cioccolato dal 7 al 10 marzo in Piazza Santa Croce

La Fiera del Cioccolato compie diciotto anni e torna in Piazza Santa Croce a Firenze per festeggiare insieme ai tanti golosi.

Quattro giorni, dal 07 al 10 marzo 2024, dedicati a sua maestà il cioccolato. Cooking show, degustazioni, workshop, attività per grandi e piccini, interviste, approfondimenti e tanto altro

“Questa edizione ci emoziona, diventare maggiorenni, diciotto anni al fianco dei fiorentini e dei tanti amanti del cioccolato, è per noi senso di grande responsabilità. Essere in piazza nuovamente, in una piazza meravigliosa come Santa Croce, circondati da cioccolatieri e maestri pasticceri ci rende orgogliosi. Da ormai diciotto anni, uno fra gli appuntamenti più attesi e partecipati del panorama toscano, una golosa tappa per curiosi ed appassionati, ma anche una vetrina dedicata ad operatori e professionisti” fa sapere l’organizzatore Jacopo D’Andrea.

Nella bellissima piazza di Santa Croce sarà presente un parterre di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, che offrirà al pubblico, cioccolatini, praline, tavolette, ganache e molto altro ancora: un imperdibile viaggio da nord a sud della Penisola nell’universo del cioccolato e delle sue più originali interpretazioni artigianali.

Tante attività in programma con giochi e laboratori dedicati ai più piccoli, degustazioni ed abbinamenti guidati, che faranno di Piazza Santa Croce un luogo in cui trascorrere piacevoli momenti di gusto e relax con tutta la famiglia.

La manifestazione, ad ingresso gratuito, è aperta da giovedì 7 a domenica 10 marzo tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Per programma e aggiornamenti: www.fieradelcioccolato.it