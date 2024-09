Corri La Vita 2024, Simona Ventura madrina e Giovanni Terzi starter

Una coppia d’eccezione sarà protagonista di Corri La Vita 2024: Simona Ventura sarà la madrina della ventiduesima edizione, lo starter sarà invece il marito di “SuperSimo” Giovanni Terzi, giornalista e appassionato di sport, che subito dopo il via parteciperà in prima persona alla corsa. Dopo Gianni Minoli e Enrico Mentana, un’altra firma si aggiunge all’elenco dei giornalisti che negli anni ha dato il via alla manifestazione.

Appuntamento a Firenze domenica 29 settembre con la manifestazione che meglio di qualsiasi altra unisce sport, cultura e solidarietà, che anche quest’anno terminerà eccezionalmente alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria dove sono attese oltre trentamila persone per sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno.

Tanti gli ospiti che animeranno il palco con la conduzione di Eva Edili, storica presentatrice di Corri la Vita. Quest’anno saranno i gruppi a farla da padrone: Bandidas, Banda Bandao, Large Street Band, la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri e la Associazione Tennis in Rosa. E poi gli sportivi Veronica Angeloni, Leonardo Deplano, la giovane cantante Neena, Massimo Di Cataldo, Federico Russo, Alessandro Canino, Gianfranco Monti e lo street artist Skim. Lo starter Giovanni Terzi, inoltre, leggerà per il pubblico la testimonianza di chi ha vissuto il dramma del tumore al seno. Sul palco anche i capitani dei quattro colori del Calcio storico che premieranno i bambini all’arrivo. .

La mattina un palco sarà allestito lungo l’Arno negli spazi di Viale Lincoln al parco delle Cascine per dare il via a Corri La Vita, amici e i testimonial della manifestazione si sposteranno poi in piazza della Signoria all’arrivo dei corridori.

“Corri La Vita rappresenta un’occasione straordinaria per la comunità non solo fiorentina di unirsi e dimostrare solidarietà verso le donne colpite dal tumore al seno contribuendo al contempo a finanziare progetti concreti e servizi di supporto per i pazienti, prevenzione e recupero psico-oncologico – ha sottolineato Eleonora Frescobaldi -. La partecipazione e il sostegno di cittadini, aziende e istituzioni rende possibile il successo di questa manifestazione, confermando il valore della solidarietà e dell’impegno collettivo nella lotta contro questo male unendo cultura, sport e beneficenza nella cornice spettacolare di Firenze”.

“Sarà un’occasione per riflettere sull’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco, valori fondamentali in una società che vuole essere davvero inclusiva e attenta ai bisogni di tutti – ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze -. Correre per le strade di Firenze è un gesto che può sembrare piccolo ma racchiude un significato profondo. È un modo per dire ai malati di tumore che non sono soli, che c’è una comunità pronta a sostenerli e a lottare al loro fianco. Corri la Vita è un evento che unisce sport, solidarietà e speranza, promuovendo la ricerca e la prevenzione e dimostrando che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. Non resta che iscriversi, sistemare il pettorale sulla maglia e unirsi agli altri, per regalare un sorriso e un po’ di speranza a chi ne ha più bisogno”.

“Corri La Vita è un punto di riferimento imprescindibile da 22 anni e rappresenta il connubio perfetto tra sport socialità e cultura. Il suo legame con Firenze e la Toscana è inscindibile, anche se ormai la manifestazione ha assunto un carattere di rilevanza nazionale – ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana –. Tematiche così importanti come la prevenzione e la cura del tumore al seno richiedono la solidarietà e l’impegno crescente di tutti, a partire dalle Istituzioni. Per questo come Regione Toscana in occasione del ventennale di Corri La Vita abbiamo conferito il Pegaso, il nostro massimo riconoscimento, per simboleggiare il nostro essere a fianco in questa battaglia di civiltà per la qualità della vita delle donne”.

“A conferma del grande lavoro svolto in questi anni dalla nostra Associazione – cha ha tenuto a sottolineare Neri Torrigiani, responsabile del Comitato Organizzatore – la raccolta fondi attraverso il contributo di tante aziende ha già superato i 495.000 euro che si andranno a sommare alle decine di migliaia di iscrizioni nei punti fisici e online (a oggi sono oltre 3.000) e alle tante altre attività realizzate in questi ultimi giorni: è un record!”

“Con vero entusiasmo abbiamo accettato di essere starter e madrina di Corri La Vita che ha l’obiettivo di sostenere le strutture e i progetti e che aiutano le donne malate di tumore al seno. Una iniziativa straordinaria che ha raccolto e donato più di 8,5 milioni di euro in questi anni. Quando una donna si ammala di tumore al seno è come se si ammalasse tutta la sua famiglia e quindi una comunità intera.Per questo motivo sostenere “corri la vita” e le donne significa sostenere la comunità in cui viviamo. Corri la vita, evviva la vita!” hanno dichiarato con un messaggio Simona Ventura e Giovanni Terzi.

I partecipanti sono invitati a condividere foto e stories sui propri canali social utilizzando gli hashtag ufficiali #corrilavita2024, taggando sempre @corrilavita e inquadrando il pettorale emozionale “Io corro per…” che verrà consegnato ai varchi di accesso a tutti i partecipanti e sul quale sarà possibile scrivere la motivazione (o il nome della persona) che li spinge a partecipare a Corri La Vita. Pubblicando i propri scatti su Instagram sarà inoltre possibile partecipare al contest “La foto più bella per Corri la Vita” – utilizzando l’hashtag #corrilavita24 – per aggiudicarsi un’apparecchiatura fotografica offerta da Nikon Italia da ritirare presso Ottica Fontani: tra le dieci foto più votate su Instagram, una giuria di qualità proclamerà il vincitore.

I partecipanti potranno scegliere tra due nuovi percorsi diversificati per gradi di difficoltà – uno dedicato a chi vorrà correre e un secondo per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso. Entrambi si snodano tra scenari inediti e scorci mozzafiato studiati ad hoc per godere delle bellezze uniche di Firenze.

Il primo percorso di circa 10,3 km si svilupperà seguendo questo itinerario: Piazza Vittorio Veneto, Ponte alla Vittoria, Piazza Gaddi, Via della Fonderia, Lungarno Santa Rosa, Lungarno Soderini, Piazza Sauro, Via dei Serragli, Via Sant’Agostino, Via Mazzetta, Piazza San Felice, Via Romana, Piazzale di Porta Romana, Viale Machiavelli, Via Schiaparelli, Via San Leonardo, Porta San Giorgio, Costa San Giorgio, Costa Scarpuccia, Via de’ Bardi, Piazza dei Mozzi, Via San Niccolò, Via San Miniato, Porta San Miniato, Via dei Bastioni, Via Ser Ventura Monachi, Via della Fornace, Lungarno Cellini, Lungarno Serristori, Ponte alle Grazie, Lungarno alle Grazie, Piazza Cavalleggeri, Via dei Neri, Via dei Leoni, Piazza San Firenze, Via del Proconsolo, Piazza Duomo, Piazza San Giovanni, Via Roma, Piazza della Repubblica, Via Calimala, Piazza del Mercato Nuovo, Via Vacchereccia, Piazza della Signoria.

Il secondo itinerario di circa 5 km, dal parco delle Cascine a Piazza della Signoria passando dall’Oltrarno, sarà costellato da una serie di tappe di carattere culturale con aperture speciali selezionate dell’associazione culturale Firenze Città Nascosta, che con i suoi volontari storici dell’arte, farà scoprire ai partecipanti giardini, cortili e palazzi solitamente chiusi al pubblico come Palazzo Lenzi e il cortile e giardino di Palazzo Antinori. Il percorso seguirà il seguente itinerario: Piazza Vittorio Veneto, Ponte alla Vittoria, Piazza Gaddi, Via della Fonderia, Lungarno Santa Rosa, Lungarno Soderini, Ponte Vespucci, Lungarno Vespucci, Piazza Goldoni, Via dei Fossi, Piazza Santa Maria Novella, Via dei Banchi, Via dei Rondinelli, Piazza degli Antinori, Via Tornabuoni, Via della Vigna Nuova, Piazza Goldoni, Lungarno Corsini, Ponte Santa Trinita, Piazza Frescobaldi, Borgo san Jacopo, Via dei Bardi, Piazza Santa Maria Soprano, Lungarno Torrigiani, Ponte alle Grazie, Via dei Benci,m Via dei Vagellai, Via dei Saponai, Piazza dei Giudici,m Lungarno dei Medici, Piazza del Pesce, Via Por Santa Maria, Via Vacchereccia, Piazza della Signoria.

Anche questa edizione vedrà l’allestimento del “Villaggio della Salute” in piazza della Repubblica – da venerdì 27 a domenica 29 settembre, dalle 10,00 alle 17,00 – dove sarà possibile effettuare la mammografia presso l’unità mobile Ispro ed eseguire screening gratuiti per la prevenzione del melanoma nel Camper Lilt posizionato in piazza della Signoria (esclusivamente nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre), seguire lezioni di ginnastica, yogalates, flowfit, posturale e pilates o farsi fare trattamenti osteopatici, massaggi sportivi e decontratturanti dallo staff di Michele Franzone, sottoporsi ai test attitudinali, dialogare con nutrizionisti e medici sportivi, ritirare gratuitamente le schede “pillole di salute” e gli omaggi Conad Nord Ovest, ritirare le magliette nel gazebo (fino ad esaurimento scorte) appositamente allestito e contribuire alla raccolta fondi assaggiando un gelato Badiani nel nuovo negozio di via Tosinghi. Sarà inoltre allestito un gazebo per il Barberino Outlet, tra i nuovi sostenitori di Corri La Vita. L’inaugurazione è in programma venerdì 27 settembre alle ore 12,00 alla presenza delle istituzioni, oltre che i gruppi delle Florence Dragon Lady Lilt, il gruppo Impronte Lilt, l’associazione Vagamonti e il gruppo di velaterapia Amantiglio Lilt, che parteciperanno poi alla manifestazione il 29 settembre.

Domenica 29 settembre sarà una grande giornata di solidarietà, sport e cultura: come da tradizione i partecipanti – che si saranno precedentemente registrati sul sito www.corrilavita.it – avranno la possibilità di visitare gratuitamente nell’arco di tutta la giornata tantissime mete culturali sempre aperte in collaborazione con l’Associazione Città Nascosta, inclusi musei e mostre, semplicemente indossando la maglia di Corri La Vita o esibendo il certificato di iscrizione.

Mete culturali aperte per l’occasione lungo il percorso della passeggiata la mattina dalle 9.15 alle 13,00:

1. Granaio dell’Abbondanza via del Tiratoio 1

2. Palazzo Lenzi (sede Institut Français de Florence) piazza Ognissanti 2

3. Ex Ospedale San Giovanni di Dio Borgo Ognissanti 20

4. Oratorio San Francesco dei Vanchetoni via Palazzuolo 17

5. Cortile e giardino di Palazzo Antinori piazza Antinori

6. Museo Ferragamo (10:30-19:30) piazza di Santa Trinita 5R

7. Cortile di Palazzo Capponi alle Rovinat via dei Bardi 36

8. Società Canottieri di Firenze piazza Mentana – scivolo di Porticciolo

9. Cattedrale dell’immagine – mostra immersiva Inside Van Gogh (10:00-15:00) Piazza di Santo Stefano 5

10. Palazzo Bartolommei via Lambertesca, 11

Musei e luoghi aperti gratuitamente durante tutta la giornata:

Museo Stibbert, Museo Degli Innocenti, Il Conventino Caffè Letterario, Osservatorio Ximeniano, Osservatorio Astrofisico Di Arcetri, Giardino Bardini, Orto Botanico Giardino dei Semplici, Museo di Geologia e Paleontologia, Museo Di Antropologia ed Etnologia, La Specola, Arnoboat – Crociera Sull’Arno, Museo Di Santa Maria Nuova, Fondazione Scienza e Tecnica Di Frenze, Complesso di Santa Croce, Cattedrale dell’Immagine – mostra immersiva Inside Van Gogh, Museo Salvatore Ferragamo, Museo HZero, Palazzo Medici Riccardi, Palazzo Strozzi – Mostra Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole, GuccI Garden, Cappella ex Ospedale Bonifacio (attuale Questura di Firenze), Museo Del Giocattolo, Società Canottieri di Firenze, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, Fondazione Salvatore Romano, Museo di Palazzo Vecchio, Museo Santa Maria Novella, Museo Novecento, Forte Belvedere, Museo del ciclismo Gino Bartali, Museo Bardini

Il testimonial grafico di questa edizione è la statua equestre di Cosimo I del Giambologna appena restaurata che si trova proprio in piazza della Signoria e che per l’occasione indossa la maglietta di Corri La Vita. La versione 2024 della maglia firmata da Ferragamo è green forest (verde foresta) e il suo packaging è totalmente biocompostabile.

Per chi vorrà̀ aiutare il progetto Corri la Vita ma non potrà recarsi presso uno dei punti di distribuzione, la maglietta ufficiale, fino ad esaurimento scorte, verrà recapitata gratuitamente in tutta Italia grazie a BRT: sarà sufficiente effettuare una donazione minima di 10 euro direttamente sul sito www.corrilavita.it. Per avere la maglietta entro il 29 settembre è necessario effettuare l’ordine entro domenica 22 settembre.

Le t-shirt saranno disponibili fino al 26 settembre fino ad esaurimento scorte presso:

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Firenze Marathon Viale Fanti, 2

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

Universo Sport Via Masaccio, 201

Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni

Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r

Game 7 Athletics / I Gigli Via San Quirico, 165

Mercato di San Lorenzo Piazza del Mercato Centrale, piano terra

LAST MINUTE*: venerdì 27 e sabato 28 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 29 settembre dalle 10 alle 13 in Piazza della Repubblica presso il “Villaggio della Salute” e domenica 29 in piazza Vittorio Veneto dalle 8 fino alla partenza dell’evento. Chi arriva da fuori e vorrà soggiornare nelle strutture Human Company alle porte di Firenze avrà a disposizione un codice sconto, “CORRILAVITA24“, che darà diritto a una riduzione sul prezzo del 10% per un soggiorno presso lo hu Firenze camping in town. Il coupon sarà da inserire in fase di prenotazione all’interno del sito https://firenze.huopenair.com/it/ e sarà valido per le notti del 27, 28, 29 settembre 2024.

Come da tradizione nel mese di settembre si svolgeranno importanti iniziative per sostenere la manifestazione, tra cui le raccolte fondi nei punti vendita Conad Nord Ovest (21/28 settembre) e Unicoop Firenze (23/29 settembre), alle quali si aggiungerà la “Staffetta delle Botteghe” di Confesercenti Firenze e le promozioni di Confcommercio Firenze che coinvolgeranno il Mercato di Sant’Ambrogio, le attività commerciali di via Gioberti, via Cavour e altri centri commerciali naturali.

Il primo testimonial ad aver indossato la maglietta 2024 è stato Michael Stipe, indimenticabile leader dei REM, al quale si sono aggiunti personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo e della musica: Lavinia Abate (Miss Italia 2022), Luca Argentero, Big Mama, Malika Ayane, Massimiliano Bruno, Maria Cassi, Luisa Corna, Stefano Collicelli Cagol, Vincenzo De Lucia, Massimo Di Cataldo, Maria Sole Ferragamo, Pilar Fogliati, Gaia, Leo Gassmann, Daniele Gattano, Arturo Galansino, Massimo Gramellini, Licia Fertz, Il Sedicente Moradi, I Santi Francesi, Paolo Jannacci, Massimiliano Pani, Andrea Pennacchi, Carlotta Proietti, Alessandro Riccio, Eleonora Riso, Federico Russo, Skim, Emanuele Elo Usai, Elisa Zanetti, il Calcio storico fiorentino e la Savino Del Bene Volley.

Nel corso degli anni sono ben 685 i testimonial (https://www.corrilavita.it/testimonial/) che hanno aderito all’appello di Corri La Vita indossando la maglietta: da Hugh Grant a Valeria Golino, da Jovanotti a Rupert Everett, da Monica Bellucci a Morgan Freeman, da Sting a Laura Pausini, da Tilda Swinton a Valentino Rossi, da Luca Guadagnino a Marina Abramovich senza dimenticare il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Oltre ai singoli donatori, tra le aziende più generose che hanno aderito all’appello di Corri La Vita, quest’anno si segnalano e ringraziano: Ferragamo, Regione Toscana, Conad Nord Ovest, Barberino Outlet, Human Company, Mercato di San Lorenzo Piazza del Mercato Centrale (piano terra), Istituto Fanfani, Unicoop Firenze, Ottod’Ame, Erasmus+/Indire con Howden, Poste Italiane, BRT, Box Office Toscana, BiAuto, Fondazione CR Firenze, Consorzio Il Cappello di Firenze, Fratelli Piccini, Recordati, Menarini/Sustenium, Industria Farmaceutica Galenica Senese, Aquila Energie, Federfarma Firenze, EsseGi, Findomestic Banca, Medlight, KPMG, The Social Hub, Giusto Manetti Battiloro, Game7Athletics, Officina SMNovella, Frescobaldi, Devon&Devon, Badiani, Pandolfini Casa d’Aste, Brandini, Agrivigna, Stilnuovo + Pilates One + Health Farm, Angela Caputi, Valsoia.

Non verranno proclamati vincitori perché chiunque partecipa alla manifestazione sarà a suo modo “vincitore”. Un premio speciale sarà riservato ai tre gruppi più numerosi che vestiranno la maglia 2024: aziende, società sportive e palestre, associazioni, universitari, scuole. È inoltre confermato anche quest’anno il “Premio Erasmus+/Indire” assegnato al primo partecipante del gruppo Erasmus che taglierà il traguardo. Novità dell’edizione 2024 è il premio dedicato ai bambini: i primi 10 che taglieranno il traguardo in Piazza della Signoria saranno premiati dai capitani delle quattro squadre del Calcio Storico Fiorentino, accompagnati dalle giovani promesse. Il gruppo goliardico dei Cavalieri di Sant’Appiano distribuirà 10 mila cappellini tra i bambini e ragazzi presenti.

In occasione della manifestazione lGest potenzierà del 50% le corse verso il Parco delle Cascine linea tramviaria 1 – trasportando così da 2.000 a 3.000 passeggeri l’ora per permettere ai partecipanti di muoversi senza l’utilizzo dei propri mezzi – e AT Autolinee Toscane ha dedicato alla manifestazione un autobus di linea completamente “logato” Corri la Vita!, l’auto apripista, una Chr plug-in, sarà offerta da Toyota BiAuto.