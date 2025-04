Firenze, torna il Reading Party firmato Reading Rhythms e Libri Sottolineati

Un’oasi di pace per chi ama perdersi tra le pagine di un libro. Domenica 27 aprile, dalle 17:00 alle 19:30, Il Conventino Caffè Letterario di Firenze (Via Giano della Bella, 20) ospiterà una nuova edizione del Reading Party, l’evento ideato da Reading Rhythms in collaborazione con Libri Sottolineati. Un’esperienza di lettura condivisa che, nel cuore del capoluogo toscano, continua a conquistare lettori di ogni età.

Dimenticate i classici Book Club: qui ognuno porta il proprio libro e si immerge nella lettura in silenzio, in un ambiente rilassante arricchito da un sottofondo musicale delicato. Non mancano momenti di pausa e confronto, pensati per stimolare la condivisione di riflessioni, titoli e suggestioni. È il silenzio, paradossalmente, a diventare il linguaggio comune di un’intera comunità di lettori.

Il Reading Party si distingue per il suo approccio innovativo: un’alternanza equilibrata tra introspezione e relazione, che consente ai partecipanti di vivere un tempo di qualità dedicato alla lettura, lontano dalle distrazioni quotidiane. Il Conventino, con la sua atmosfera intima e accogliente, si conferma il luogo ideale per questa esperienza letteraria collettiva che unisce cultura, bellezza e socialità.

Un’iniziativa dal sapore internazionale – nata a New York e approdata in Italia grazie alla community Libri Sottolineati – che si sta affermando come punto di riferimento per chi desidera riscoprire la lettura come momento di condivisione autentica. Il motto? Not a Book Club, ma molto di più.

Ingresso su prenotazione: lu.ma/zurigilw

Il Conventino Caffè Letterario – Via Giano della Bella, 20 – Firenze