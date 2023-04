Firenze, tatto e sano agonismo: lo sport secondo #fairplayeducaretifando

Al via #fairplayeducaretifando l’innovativo progetto della Città Metropolitana di Firenze per la correttezza nel gioco e l’educazione a un tifo sano, giunto alla seconda edizione, che verrà presentato alla Stampa martedì 18 aprile 2023, alle ore 12, nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, da Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport della Metrocittà, il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo e Antonello Biscini, presidente della fondazione Fair Play Menarini. Interverranno i rappresentanti della Fiorentina, dell’Empoli, della Savino del Bene e Bisonte Volley e con loro i presidenti di Associazione Azzurri Italia e Veterani dello Sport.Previsti anche interventi video di Silvia Salis (Coni nazionale) e di atleti delle società sportive e di illustri personalità sportive. Tra queste Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, protagonista del video spot di #fairplayeducaretifando 2023 realizzato da Metrocittà (Met Ufficio Stampa, testo e musiche di Michele Brancale e regia di Domenico Costanzo). In palio 10 mila euro per la società sportiva dilettantistica che, al termine della ricognizione, avrà mostrato maggiore Fair Play, da investire nel miglioramento delle attività da essa promosse. Modalità e regolamento saranno illustrati nella conferenza stampa.

Ecco intanto il video di #fairplayeducaretifando con Manuel Pasqual, sul canale youtube della Città Metropolitana di Firenze, al link https://youtu.be/A79MrczsA4A