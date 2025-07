Firenze, sport e carcere: Uisp farà attività anche al G.P. Meucci

Dopo anni di presenza consolidata nelle Case Circondariali sia di Sollicciano che del Mario Gozzini, l’UISP Firenze amplia il proprio impegno nel mondo penitenziario e fa il suo ingresso anche all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni con annesso Centro di Prima Accoglienza G.P. Meucci. Un passo che conferma ancora una volta l’impegno della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), nel promuovere lo sport come diritto e come potente veicolo di inclusione, benessere e rieducazione.

Da tempo UISP Firenze è attiva nelle carceri fiorentine con una proposta sportiva variegata e continuativa che ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento. Calcio, calcio a 5, pallavolo, yoga, podismo (con l’ormai storica partecipazione alla manifestazione Vivicittà), Attività Fisica Adattata (AFA) e, più recentemente, anche con la Solliccianese, la squadra ufficiale dei detenuti di Sollicciano che si prepara a partecipare a un vero e proprio campionato di calcio.

Ogni attività nasce con l’intento di offrire ai detenuti un’opportunità di benessere fisico e mentale, creando spazi di relazione e crescita personale, in un contesto dove troppo spesso mancano stimoli positivi e percorsi strutturati di reinserimento.

Ora, lo sport UISP entra anche al Meucci, struttura penitenziaria destinata ai minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In questo contesto delicato e cruciale, lo sport assume un valore educativo ancora più forte. Non solo attività motoria, ma strumento capace di generare fiducia, regole condivise, spirito di squadra e responsabilità.

L’avvio delle attività sportive presso l’Istituto Meucci rappresenta una naturale estensione del lavoro già avviato da UISP nel sistema penitenziario. L’intervento sportivo, rivolto a giovani in situazioni di fragilità, si propone come strumento concreto per costruire percorsi alternativi, sostenendo il processo di rieducazione e reinserimento. L’approccio adottato valorizza la partecipazione e l’inclusione, ponendo al centro la persona e le sue potenzialità, anche in contesti di marginalità.

Il progetto, frutto della collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, si inserisce pienamente nella missione di UISP: SportPerTutti, senza barriere, per promuovere diritti, salute, relazioni e dignità. Anche – e soprattutto – nei luoghi dove lo sport può fare la differenza.