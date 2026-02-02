Firenze, San Valentino a Tivoli Palazzo Gaddi tra cene a lume di candela, menu d’autore e fine dining

In occasione di San Valentino, Tivoli Palazzo Gaddi, hotel 5 stelle nel cuore di Firenze firmato Tivoli Hotels & Resorts, punta sul gusto e invita a vivere il giorno più romantico dell’anno giocando su esperienze gastronomiche diverse, immerse nel fascino rinascimentale del palazzo e dei suoi ristoranti.

Da una cena privata illuminata da 500 candele in uno dei saloni cinquecenteschi affrescati, al menu ad hoc pensato dalla Chef Patronne Iside De Cesare – celebre per il ristorante con stella Michelin La Paolina – per il Milton Bistrot by Iside De Cesare, fino alle proposte speciali del Terrae Restaurant o all’Afternoon Tea più dolce da consumare nella Tea Room by Iside De Cesare: quattro momenti diversi, accomunati dalla filosofia di Tivoli Hotels & Resorts che invita a un concetto di quiet luxury dove bellezza, materie prime d’eccellenza e relax sono i pilastri dell’esperienza.

La sorpresa più spettacolare ed esclusiva pensata da Tivoli Palazzo Gaddi si chiama “Dining Delight”, una cena privata nei saloni cinquecenteschi decorati da affreschi rinascimentali, illuminati dalla luce soffusa di 500 candele, con un menu creato con cura dal ristorante Terrae. Piatti prelibati, creati con le migliori materie prime, fondono tradizione e creatività per celebrare il momento dell’anno dedicato agli innamorati in un’atmosfera di puro incanto.

Un menu speciale di 5 portate pensato per sorprendere e deliziare i sensi caratterizza la cena del 14 febbraio, ideata dalla Chef Patronne Iside De Cesare. Al Milton by Iside De Cesare, il percorso culinario si apre con un crudo di scampo accompagnato da un consommé agli agrumi, seguito dall’orata in olio cottura con spuma di patate e salsa al caviale, un connubio di sapori delicati e armoniosi. Prosegue con un risotto cremoso, arricchito da stracciatella, capperi e crostacei, e un vitello cotto sulla brace con salsa al tartufo nero. A chiudere, il dessert invita a un momento di dolcezza condivisa: una tart alle mandorle con cremoso al caffè e chantilly alla vaniglia, mentre un calice di Champagne Veuve Pelletier esalta i sapori dei piatti.

In alternativa, gli ospiti hanno la possibilità di vivere un’esperienza gourmet al Terrae Restaurant, il ristorante fine dining. Qui, ogni portata nasce dalla combinazione di materie prime eccellenti, stagionali e locali, esaltate da tecniche raffinate e accostamenti sorprendenti. Tra queste, nel menu à la carte si trovano la “Cartellata” con coniglio e peperoni in conserva, il vitello arrosto con melanzana e pomodoro bruciato e il piccione farcito con radicchio in conserva.

Ma l’amore a Tivoli Palazzo Gaddi può essere celebrato anche con momenti intimi e rilassanti nella Tea Room by Iside De Cesare che offre il rituale del tè pomeridiano in un salotto dall’atmosfera calda e accogliente, tra selezioni di tè pregiati e dolci e salati preparati in casa.

Infine, è possibile acquistare voucher regalo dedicati ad esperienze uniche firmate Tivoli Palazzo Gaddi pensati per regalare alla propria metà un’esperienza che resterà nel cuore. Tra le proposte: la cooking class, per imparare a preparare la pasta a mano sotto la guida della Chef Iside De Cesare; la Tuscany Tasting, una degustazione di ricette toscane reinterpretate – dalla pappa al pomodoro trasformata in un piatto plin, alla salsa di fegatini reinventata in gelato con brioche e nocciole; la degustazione dei vini della regione, dal Chianti al Brunello di Montalcino fino al Nobile di Montepulciano; e un percorso alla scoperta dell’olio d’oliva italiano, tra Liguria, Toscana, Lazio e Puglia. Un dono originale, per trasformare un gesto in un ricordo prezioso da vivere insieme.