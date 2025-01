Firenze, rinnovato il patto di amicizia con il popolo Saharawi: 32 anni di solidarietà e impegno

Un evento al Teatro Dante Carlo Monni per celebrare il legame con la Repubblica Araba Saharawi Democratica e ribadire il sostegno alla causa dell’autodeterminazione.

Il Comune di Campi Bisenzio ha celebrato il 32° anniversario del patto di amicizia con il popolo Saharawi e la Repubblica Araba Saharawi Democratica (R.A.S.D.). L’evento, ospitato presso il Teatro Dante Carlo Monni, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini, riaffermando l’impegno della città a sostegno della causa del Sahara Occidentale.

Durante l’evento è intervenuto Abdallahi Mohamed Salem, rappresentante Saharawi in Toscana, che ha ricordato l’importanza della solidarietà internazionale nella lotta per l’autodeterminazione del suo popolo. Presenti anche l’assessora ai gemellaggi Simona Pizzirusso e la vicesindaca Federica Petti, che hanno ribadito il sostegno dell’amministrazione comunale a una politica di pace e giustizia sociale.

L’iniziativa, organizzata con il contributo dell’associazione Città Visibili APS, ha avuto come ospite lo scrittore attivista Mattia Baldini che ha ripercorso tutta la storia della RASD attraverso il suo libro “L’ultima colonia, storia dell’autodeterminazione del Popolo Saharawi”.

“Campi Bisenzio è da sempre al fianco del popolo Saharawi, un popolo che ha scelto la via della pace e della diplomazia per affermare il proprio diritto all’autodeterminazione”, ha dichiarato la vicesindaca Federica Petti.

“Ieri è stato un pomeriggio significativo, durante il quale abbiamo ribadito con forza l’importanza di essere vicini al popolo Saharawi” ha dichiarato l’assessora Simona Pizzirusso. “Oggi, più che mai, sentiamo il dovere di essere la voce di questi popoli, troppo spesso dimenticati e delusi dalle istituzioni. È necessario trovare finalmente una soluzione che garantisca loro dignità e autodeterminazione. Abbiamo avuto il piacere di ascoltare Mattia Baldini, che ringraziamo per aver condiviso con noi la sua preziosa testimonianza. Continueremo a sostenere il diritto del popolo Saharawi alla libertà e all’autodeterminazione, affinché non rimanga inascoltato.”

La giornata è stata un modo per riunire tutti gli attivisti campigiani da sempre impegnati a difesa del popolo Saharawi per questo si ringraza le due associazioni campigiane Citta visibili e comitato pro Saharawi di Campi Bisenzio “Nadjem El Garhi” e, impegnate in attività di sensibilizzazione sul tema.