La Toscana è la meta turistica preferita dagli italiani post Covid

Il sondaggio di Parclick premia la Toscana, gli spostamenti in auto e gli alberghi

La Toscana è stata eletta come migliore destinazione turistica per tutti gli italiani che hanno già in programma di intraprendere un viaggio non appena sarà possibile. A dirlo è un sondaggio condotto dalla società di parcheggi europea Parclick. Tra le soluzioni preferite troviamo quelle balneari e culturali, mentre gli spostamenti in auto vincono su quelli in treno.

Al primo posto, tra le mete preferite dagli italiani che appena possibile si metteranno in viaggio per piacere (39,8% degli intervistati), c’è il mare, con la Toscana che guadagna buona parte dei favori. Sono infatti proprio le destinazioni nazionali quelle più gettonate (77,4%), e mare e montagna totalizzano rispettivamente il 36,3% e il 33,56% delle preferenze, battendo di gran lunga la montagna (14,4%).

Per quanto riguarda invece i mezzi di trasporti più utilizzati in previsione di una futura vacanza, l’auto privata stravince con il 65,1% delle preferenze, seguita dall’aereo che attrae poco meno di un terzo degli intervistati. Male, anzi malissimo, il treno e la nave, che totalizzano rispettivamente il 3,4% e lo 0,7%.

Alberghi in testa nella classifica degli alloggi preferiti (42,5%), seguiti da seconde case (27,4%) e da case in affitto (15,8%). Esigua la percentuale dei campeggiatori.

Tra le regioni più in voga, come anticipato, la Toscana sale sul gradino più alto del podio. Medaglia d’argento per il Trentino-Alto Adige, bronzo per il Lazio. Completano le prime 5 posizioni Puglia e Sicilia.