Firenze, riapre la Piscina Le Pavoniere: al via l’estate 2025 nel cuore del Parco delle Cascine

L’estate è alle porte e con essa torna uno degli appuntamenti più attesi dai fiorentini e dai numerosi turisti che giungono nella nostra città d’arte, cultura e bellezza: la riapertura della Piscina Le Pavoniere, incastonata nel suggestivo scenario del Parco delle Cascine.

Da venerdì 30 maggio, la storica struttura gestita da UISP Firenze apre ufficialmente la stagione balneare estiva, pronta ad accogliere famiglie, sportivi e chiunque cerchi una pausa rigenerante dal caldo cittadino, rispettando i valori di SportPerTutti che la contraddistinguono.

Oasi di relax e sport a due passi dal centro, Le Pavoniere rappresenta da anni un punto di riferimento per chi desidera vivere l’estate tra tuffi, sole e movimento, in un ambiente elegante, tranquillo e immerso nel verde.

Oltre alla piscina, saranno ovviamente operativi il ristorante-pizzeria e l’esclusivo bar, perfetti per una pausa gustosa o un aperitivo a bordo vasca.

Una stagione di benessere e attività per tutti

L’impianto sarà aperto fino al 14 settembre 2025, con orari diversificati tra feriali e festivi. Durante la settimana, il servizio di balneazione sarà attivo dalle 9.30 alle 18.30, mentre nel weekend e nei festivi si anticipa alle 9.00, con chiusura alle 19.00. Disponibili anche ingressi per la sola fascia pomeridiana.

Grande spazio anche allo sport per tutte le età: dal nuoto libero (dal 3 giugno, dal lunedì al venerdì 8.30–9.30 e 19.00–20.30, ingresso €5) ai corsi di acqua fitness (dal 16 giugno, lunedì, martedì e giovedì dalle 19.15 alle 20.00, ingresso €6).

Non mancano i servizi per il relax, con possibilità di noleggiare lettini a € 5,00 e acquistare le cuffie a € 4,00, se non già in possesso (la balneazione è accessibile solo con cuffia obbligatoria).

Sono previste scontistiche e tariffe ridotte per bambini sotto i 5 anni, over 65, persone con disabilità o invalidità o appartenenti alle Forze dell’Ordine. Disponibili anche carnet e pacchetti speciali, pensati per venire incontro alle esigenze delle famiglie e favorire l’accesso di tutti (maggiori informazioni alla cassa).

Centri Estivi Multisport: estate attiva per i più piccoli

Partono anche i Centri Estivi Multisport UISP dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni, attivi dal 9 giugno all’8 agosto e dal 18 agosto al 12 settembre.

I piccoli partecipanti saranno seguiti da istruttori specializzati e coinvolti in una varietà di attività motorie, creative e ludiche, inclusi giochi in piscina. Il pranzo sarà fornito direttamente dal Ristorante Le Pavoniere.

Per iscrizioni e dettagli:

https://www.uisp.it/firenze/centriestivi/centri-estivi-multisport-le-pavoniere-q1-firenze

Prenotazioni online per evitare la fila

Chi desidera velocizzare l’ingresso può usufruire della prenotazione e del pagamento online tramite il portale:

👉 shop.entrafacile.it/uispfirenze/pavoniere

Con l’arrivo dell’estate, Le Pavoniere si conferma ancora una volta il luogo ideale per vivere giornate di svago, sport e benessere, nel segno dell’inclusività e dello “sport per tutti” promosso da UISP.

Info e aggiornamenti su

🔗 www.uisp.it/firenze/piscinalepavoniere