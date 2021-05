FIRENZE – Metrocittà cerca immobili per sedi scolastiche nei comuni di Firenze ed Empoli

La Città Metropolitana di Firenze intende effettuare un’indagine per la ricerca di immobili in locazione/acquisto da adibire a sedi scolastiche degli istituti di istruzione superiore nei comuni di Empoli e Firenze.

L’esigenza di reperire spazi aggiuntivi è dettata dalla necessità sia di garantire anche per l’anno scolastico 2021/2022 il rispetto delle misure anti Covid 19 in materia di distanziamento sociale, sia di sopperire alla carenza di aule e laboratori di alcuni istituti.

L’Amministrazione è interessata anche a valutare offerte di acquisto o di locazione, di durata superiore ad un solo anno. Resta inteso che la Città metropolitana potrà sempre decidere di non acquisire in locazione passiva e/o acquistare alcun immobile, ancorché in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso.

Nel caso in cui si riscontrasse la sussistenza di immobili utili, l’Amministrazione potrà avviare la derivante trattativa con il soggetto proponente per la locazione/vendita del bene, utilizzando gli istituti contrattuali disciplinati dalla vigente normativa.

Gli immobili offerti in locazione o vendita dovranno essere rispondenti alle caratteristiche sotto elencate o comunque adeguabili con interventi che ne consentano l’utilizzo a partire dal mese di settembre 2021.

Le offerte, nelle modalità indicate dall’avviso, dovranno giungere alla Città metropolitana di Firenze, entro le ore 12 del giorno 18 giugno 2021.

Modulo per la manifestazione d’interesse