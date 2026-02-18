Firenze, Luca’s Restaurant di Paulo Airaudo presenta la nuova squadra
Dopo il recente riconoscimento della prima Stella Michelin, Luca’s Restaurant di Paulo Airaudo avvia una nuova fase del proprio percorso, rafforzando la squadra di cucina e di sala che accompagnerà il ristorante nel consolidamento del progetto gastronomico.
Sotto la guida dello chef pluristellato Paulo Airaudo, entra in brigata il Resident Chef Vittorio De Palma , affiancato da un team di professionisti selezionati per garantire continuità e coerenza con l’identità del ristorante.
Si rafforza inoltre il comparto di sala con l’ingresso di Giovanni Meraviglia nel ruolo di Restaurant Manager e di Marco Viola come Sommelier & Maître, mentre il coordinamento dell’intero comparto F&B è affidato a Giovanni Pugliese , Corporate F&B Manager.
Situato all’interno dell’Hotel La Gemma, nel cuore di Firenze, Luca’s prosegue così il proprio lavoro con l’obiettivo di consolidare quanto costruito e sviluppare nel tempo un’esperienza gastronomica fondata su rigore, qualità e attenzione all’ospite.