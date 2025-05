Firenze, lo storico Caffè Amerini entra nella famiglia del Caffè Libertà

Una nuova pagina si apre per uno dei bar storici più amati della città: il Caffè Amerini, conosciuto per la sua lunga tradizione e il legame con la quotidianità fiorentina, è appena passato sotto la stessa proprietà di un altro brand storico, il Caffè Libertà nell’omonima piazza. L’acquisizione è stata ufficializzata nei giorni scorsi e ha visto protagonista il giovane imprenditore Edoardo Triarico, il cui obiettivo è continuare a tenere alte le insegne del locale di via della Vigna Nuova – nato nei primi anni del Novecento e da sempre punto di riferimento per i frequentatori abituali e gli appassionati dei locali storici della città – ma allo stesso tempo introducendovi una serie di cambiamenti e innovazioni, in collaborazione col fratello Lorenzo.

In primis, con il cambio di proprietà il “nuovo” Caffè Amerini potrà contare sul know how del Caffè Libertà per quanto riguarda la produzione dolciaria e la fornitura di lievitati. Inoltre, cambieranno gli orari di apertura introducendo l’orario continuato dalle 7 alle 21, sette giorni su sette. E ancora: in via della Vigna Nuova prenderanno presto il via gli aperitivi, sulla falsariga di quanto già presente in piazza della Libertà. “Siamo orgogliosi di questa nuova acquisizione – spiega Edoardo Triarico – perché Amerini è un brand storico tra i caffè fiorentini, e siamo certi che l’esperienza accumulata negli anni con il Caffè Libertà saprà tornarci utile per garantire un servizio impeccabile. Il nostro obiettivo non è stravolgere, ma valorizzare ciò che ha reso il Caffè Amerini un simbolo per tanti fiorentini: pensiamo a un locale che sappia parlare alla memoria della città ma anche accogliere le esigenze del presente, con una proposta che spazi dalla pasticceria artigianale al caffè di qualità, fino a pranzi che celebrino la cucina toscana e ad aperitivi”.

Situato nel cuore di Firenze, il Caffè Amerini è da decenni un punto di riferimento per colazioni, pranzi veloci e pause caffè con un sapore autenticamente local. Col tempo, il caffè ha mantenuto uno stile sobrio ma elegante, diventando una tappa fissa per generazioni di studenti, impiegati, professionisti e residenti del quartiere. L’arrivo della nuova proprietà promette un rilancio nel segno della continuità e della qualità: il Caffè Libertà manterrà intatta l’anima del Caffè Amerini, lavorando però a piccoli interventi di restyling e al potenziamento dell’offerta. Con questa acquisizione, la proprietà del Caffè Libertà conferma il proprio interesse verso la valorizzazione dei luoghi simbolo dell’identità fiorentina: un nuovo inizio, che sa di passato e futuro insieme.