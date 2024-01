Scomparsa di Sandra Milo, cordoglio del presidente Giani

“Sono addolorato, con Sandra Milo se ne va un’attrice straordinaria, una grande artista da sempre legata alla Toscana”. Così il presidente Eugenio Giani alla notizia della scomparsa di Sandra Milo.

“Proprio pochi mesi fa eravamo insieme per il film “Che bella storia la vita” – prosegue il presidente – un’ennesima occasione in cui Sandra ha contagiato tutti noi con il suo entusiasmo, il suo altruismo, la sua vitalità e l’amore per la vita che ti sorprende se continui a darle possibilità, cosa che lei ha fatto fino alla fine lasciandoci un grande messaggio. Porgo le mie condoglianze ai figli e ai suoi cari”.