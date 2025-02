Firenze, le idee regalo di San Valentino 2025 in Manifattura Tabacchi

In occasione di San Valentino 2025, Manifattura Tabacchi, uno dei principali progetti di rigenerazione urbana in Italia che sta ultimando il recupero della storica fabbrica di sigari di Firenze, attraverso la sua community selezionata offre al visitatore speciali proposte da regalare nel giorno più romantico dell’anno.

Dall’abbigliamento agli accessori, fino ad attimi di benessere e esperienze per il tempo libero, negli spazi della Factory si possono trovare regali unici e originali per sorprendere chi si ama e idee per poter trascorrere romantici momenti insieme.

FÀBERA JEWELRY , brand fondato da Chiara Ferri e Fabio Colarusso di gioielleria preziosa realizzata a mano che utilizza diamanti da laboratorio e oro 18 carati certificato Fairmined, propone per San Valentino 2025 gioielli che raccontano di sostenibilità e origine etica. Bracciali, collane, orecchini e anelli esclusivi realizzati a mano, come Nina, prezioso anello – disponibile in oro Fairmined giallo, bianco o rosa 18k – in cui due diamanti preziosi a forma uno di brillante e l’altro di goccia si incontrano come in un elegante abbraccio.

SUPERDUPER , brand fondato nel 2011 da Matteo Gioli e Veronica Cornacchini specializzato nella realizzazione di cappelli su misura, presenta soluzioni uniche e sostenibili: puntando a un approvvigionamento etico e una riduzione degli sprechi e delle scorte in eccesso, ogni ordine è realizzato su richiesta con un ciclo di produzione interno di 72 ore e su ogni cappello viene cucito un “earthpiece™”, una piccola pietra simbolo di unicità, dell’handmade e del legame del brand con la natura. Da SUPERDUPER è, dunque, possibile trovare un regalo di elevata qualità che unisce la più alta lavorazione artigiana alla ricerca contemporanea.

BLUES BARBER , nata nel 2014 grazie alla passione e alla competenza imprenditoriale del giovanissimo stylist Valerio Imperiale e caratterizzata dalle note della musica blues e dall’antica tradizione siciliana, offre servizi che spaziano da haircut, modellatura della barba e trattamenti relax. Per chi a San Valentino desidera regalare un esclusivo momento tutto per sé, la Whisky Experience combina alla rasatura in stile americano il mondo del whisky. In base alla fragranza scelta per la rasatura, viene abbinato un whisky torbato (Scottish) o un gin invecchiato in botti di whisky (Scottish) che trasporteranno direttamente nelle Highlands Scozzesi.

POLVERENERA PARRUCCHIERI è un luogo dove poter regalare alla propria dolce metà un trattamento che è sinonimo di un servizio di qualità, con personale altamente qualificato proveniente dall’Accademia Polverini di Firenze. Tratto unico e distintivo è il loro metodo, il Know-how che da oltre 40 anni è al servizio della clientela, la tecnica di taglio di Polverenera è brevettata in quanto innovativa, originale, totalmente italiana: la Tecnica Scultura è finalizzata non solo a tagliare i capelli, ma a scolpirne il volume così da ottenere una linea sartoriale per ogni donna.

TREK BICYCLE è il marchio statunitense leader nella produzione e vendita di bici e accessori, e nel punto vendita di Manifattura Tabacchi il visitatore potrà selezionare il regalo perfetto pensato per le coppie che amano le avventure a due ruote. Una vasta scelta di biciclette considera tutti gli utilizzi: dalla corsa alla mountain bike fino alla bici da passeggio, elettriche o tradizionali.

PUEBCO linea di prodotti creati con materiali di recupero e tessuti riciclati, che spaziano da articoli per la casa ad accessori outdoor, fino a soluzioni di storage e borse. PUEBCO trasforma ciò che è stato scartato in oggetti dal fascino senza tempo – dalle tele di paracaduti riciclati ai residui di borse per il trasporto, passando per i contenitori dell’olio di scarto delle cucine –, dando così origine a idee regalo intrise di storie e ricordi che sembrano evocare epoche passate.

Inaugurata ad aprile 2023, la Factory rappresenta il cuore pulsante dell’ex fabbrica di sigari fiorentina. Distretto creativo e produttivo all’avanguardia, oltre a negozi e atelier, è anche un luogo dove poter trascorrere romantici momenti insieme, tra l’Officina Botanica, il giardino pensile progettato dal paesaggista Antonio Perazzi, i ristoranti come BULLI&BALENE per una cena a lume di candela, e i caffè, tra cui CUCHISS LAB, dove potersi ritagliare una pausa golosa insieme alla persona che si ama gustando cioccolate calde insieme a brownie, cupcake, biscotti e muffin. Inoltre, novità all’interno della Factory BLEND, il ristorante contemporaneo che unisce tradizione e cucina moderna dando origine a piatti che trasportano in percorsi, luoghi e idee del tutto inediti.

Vivere Manifattura Tabacchi risulta inoltre comodo per i visitatori, infatti il parcheggio con accesso da via Tartini 11 garantisce un accesso facile a chiunque sia alla ricerca di un’alternativa al centro storico per fare shopping, grazie a 400 posti auto usufruibili gratuitamente nelle prime due ore di permanenza, accessibili a tutti 24h/24.