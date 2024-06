Firenze, la grande mostra di Anselm Kiefer supera i 100mila visitatori

Ultime settimane per visitare la mostra di Anselm Kiefer in attesa della prossima esposizione dedicata a Helen Frankenthaler. Mantenendo sin dall’inizio una costante attenzione in termini di pubblico e di visibilità sulla stampa e sui maggiori social network, la mostra Anselm Kiefer. Angeli caduti ha superato le 100mila presenze confermandosi l’evento culturale italiano da non perdere.

Fino al 21 luglio sarà possibile vedere questa esposizione unica, curata da Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, per entrare in contatto diretto con il grande maestro tedesco, celebre per una profonda e stratificata ricerca sui temi della memoria, del mito, della storia, della letteratura e della filosofia

«Anselm Kiefer ha lavorato a Palazzo Strozzi realizzando un progetto espositivo totalmente nuovo che esalta la forte vitalità della sua arte», dichiara Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi e curatore della mostra. «Kiefer è uno dei massimi artisti viventi e la sua ricerca attinge dalla letteratura, dalla filosofia e dalla storia, in una riflessione continua sulla natura dell’essere umano. A Palazzo Strozzi le sue opere sono messe in dialogo con l’architettura rinascimentale, amplificando le stratificazioni dei loro significati intorno a temi come la memoria, la storia e la guerra. La mostra diviene un invito a tutti i visitatori a investigare la complessità dell’esistenza tra passato, presente e futuro e nella dialettica tra spiritualità e materialità».

Dal 27 settembre 2024 al 26 gennaio 2025 Palazzo Strozzi celebra l’arte rivoluzionaria di Helen Frankenthaler con la più grande mostra mai realizzata in Italia, che vede le sue opere in dialogo con artisti a lei contemporanei come Jackson Pollock, Mark Rothko, Robert Motherwell