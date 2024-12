Cascina, Capodanno alla Città del Teatro: una serata magica per celebrare il cinema e il nuovo anno

Il fascino del grande schermo e la potenza evocativa della musica si incontrano in una serata indimenticabile: Musiche da Oscar tributo ad Ennio Morricone, un evento unico che celebra le più celebri colonne sonore della storia del cinema.

Martedì 31 dicembre 2024 alle 21.45 il palco della Città del Teatro di Cascina proporrà una serata all’insegna dell’emozione e della bellezza, con una grande orchestra guidata dal direttore Simone Giusti, impreziosita dalla voce del soprano Francesca Mercadante e arricchita dalla regia di Emiliano Galigani.

Il programma della serata offrirà un viaggio musicale tra i capolavori del cinema attraverso le musiche più iconiche del cinema italiano e internazionale. Da Ennio Morricone a Nino Rota, passando per Nicola Piovani e Luis Bacalov, il pubblico sarà trasportato in un universo sonoro di straordinaria intensità.

Tra i brani proposti:

Le epiche melodie di C’era una volta il West e Il buono, il brutto e il cattivo .

e . I temi struggenti di La vita è bella e Il postino .

e . Le romantiche note di Romeo e Giulietta e Nuovo Cinema Paradiso.

Oltre all’esecuzione dal vivo, lo spettacolo offrirà un’esperienza immersiva, grazie a suggestive grafiche e videoproiezioni che accompagneranno il pubblico in un viaggio visivo e musicale attraverso la storia del cinema e le sue colonne sonore più amate.

Per accogliere il 2025 in grande stile, la serata culminerà con un brindisi di mezzanotte direttamente in teatro.

Inoltre, sarà possibile partecipare ad un aperitivo esclusivo in un’area riservata, con selezione di salati, dolci e bevande a partire dalle ore 19:30 al costo di 30€ a persona. Prenotazione obbligatoria entro il 28 dicembre al 339 1349952.

Dettagli dell’evento

Data: Martedì 31 dicembre 2024

Martedì 31 dicembre 2024 Orario: Concerto ore 21:45 | Aperitivo dalle ore 19:30 su prenotazione

Concerto ore 21:45 | Aperitivo dalle ore 19:30 su prenotazione Luogo: Sala Franca Rame e Dario Fo – La Città del Teatro Cascina (PI)

Sala Franca Rame e Dario Fo – La Città del Teatro Cascina (PI) Biglietto concerto a partire da 55€ comprensivo di brindisi (prevendita in teatro e Ticketone)

Costo aperitivo: 30€ (prenotazione obbligatoria entro il 28 dicembre al 339.1349952)

Prevendita presso la biglietteria della Città del Teatro e Ticketone

biglietteria@lacittadelteatro.it Per maggiori informazioni: 050744400

La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)