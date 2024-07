Firenze, inaugurata la mostra di Donato Nitti al Plaza Hotel Lucchesi

Nove opere esposte fino al 22 settembre, una collezione che combina digital art e pittura, in uno degli hotel più antichi di Firenze. È stata inaugurata ieri, con la presentazione della critica d’arte Paola Facchina, la mostra “Altri universi imprevisti” di Donato Nitti presso il Plaza Hotel Lucchesi.

“Attraverso l’arte, la scrittura, la poesia cerchiamo il nostro posto nel mondo. Siamo sempre in cerca di segni. Così Donato Nitti ci guida nel suo viaggio – «viaggio leggero, in cerca di segni» scrive nella sua poesia-manifesto – mostrando come l’atto creativo sia una continua ricerca di significati nuovi. Dopo le sperimentazioni con l’acquerello e l’acrilico, l’artista trova nelle fotocomposizioni Altri universi imprevisti, accostando vari elementi eterogenei nascono delle opere, ispirate a musica o poesia. Combinando elementi disparati, e unendo fotografia, nota e parola, vengono create delle nuove e colorate composizioni, universi inattesi, imprevisti, che riflettono l’infinito e l’intimo, di Donato Nitti.” commenta Paola Facchina.

Con la raccolta di poesie Altri universi imprevisti, Gazebo, 2022, Donato Nitti ha vinto il Fiorino d’Argento al XXXIX Premio Firenze 2022, sezione poesia edita, e nel 2025 una raccolta di quaranta nuove poesie uscirà negli Stati Uniti, in doppia lingua, inglese e italiano, per Gradiva Publications.

Nella personale in corso al Plaza Hotel Lucchesi Nitti rende anche omaggio all’artista Jean Michel Folon con “L’uomo tra le rose” e “Verso l’orizzonte”, realizzate con l’autorizzazione della Fondation Folon per il concorso “Folon: tra sogno e realtà”. Ogni sguardo su un’opera d’arte può rivelare mondi che sembrano appartenere esclusivamente alla memoria storica dell’arte, ma che sono in realtà profondamente radicati nella cultura fiorentina.