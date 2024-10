Migliaia di giovani attesi alla terza edizione del Next Generation Fest

La terza edizione del Next Generation Fest si accinge ad alzare il sipario del Maggio superando ogni aspettativa e i numeri degli anni scorsi.

Domani, sabato 12 ottobre, l’evento della Generazione Z più grande d’Italia parte alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti. Dalle 9.30 fino alle 23, tre sessioni (9.30-13 / 15-19.30 / 20.30-23) dense di parole e contenuti per valorizzare il protagonismo e l’impegno delle giovani generazioni come costruttori di comunità. In serata giungerà anche un grande e profondo messaggio contro i femminicidi e la violenza sulle donne. Il giovane pubblico del Teatro del Maggio di Firenze accoglierà Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane vittima di femminicidio nel novembre dello scorso anno.

“Quest’anno la voce e la voglia di protagonismo che arrivano dalla Toscana sono ancora più forti”, rileva il presidente Eugenio Giani. “Il Next Generation Fest – prosegue – è diventato l’evento della Generazione Z più grande d’Italia e lo testimonia lo spessore di questa terza edizione”, che si svolge, ricorda Giani, “ancora una volta sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e celebrerà i 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino, momento emblematico in cui i giovani contribuirono a scrivere la storia e decidere presente e futuro d’Europa”.

“Ngf – conclude il presidente – è un evento che non si limita a un solo giorno, ma rientra nella visione complessiva di politiche e azioni concrete della Regione Toscana messe in campo assieme a Giovanisì per creare un ambiente favorevole alla crescita dei giovani toscani, fornendo loro strumenti, risorse e opportunità per sviluppare nuove competenze e realizzare i propri progetti. Ad oggi sono oltre 560.000 i beneficiari che hanno usufruito di almeno una delle opportunità del progetto regionale”.

Gli ospiti – Ci saranno 60 ospiti a calcare il main stage di Nfg24, prendendo parte alla giornata senza alcuna forma di compenso. Ognuno di loro riceverà il premio Regione Toscana – Giovanisì “come esempio positivo per il presente del nostro Paese”. Tra gli ultimi che hanno deciso di non mancare la talent scout Mara Maionchi, l’astronauta Paolo Nespoli, lo youtuber, divulgatore scientifico e scrittore Barbascura X. Assieme a loro ci saranno artisti, sportivi, storici, imprenditori, divulgatori, personalità del mondo dello spettacolo, e una folta rappresentanza del mondo dei creator digitali. Da Diego “Zoro” Bianchi ai Meduza, Da Baby K a Umberto Galimberti, da Margherita Mazzucco, a Clara, da Martina Strazzer a Ginevra Fenyes.

In apertura i saluti del Ministro dello Sport Andrea Abodi, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e l’intervento di Bernard Dika, ideatore del Next Generation Fest e portavoce del presidente Giani con delega alle politiche giovanili.

Nutritissima la squadra dei creator digitali con i loro milioni di visualizzazioni e follower sulla rete.

Porteranno il loro punto di vista, la loro esperienza, per ispirare ragazze e ragazzi accorsi per vederli dal vivo. Tra i numerosi, Gianluca Gazzoli (autore di “Passa dal BSMT”, podcast da milioni di ascolti che racconta storie di grande ispirazione e punti di vista diversi), Edoardo Prati (condivide sui social la sua passione per gli studi classici mostrando l’attualità del pensiero antico), Nina Rima (modella bionica che mostra la sua disabilità sui social come un punto di forza e inclusione), Emma Del Toro (ballerina professionista che lavora nella moda e nella danza).

Anche conduzione e “inviati speciali” del main stage vengono dal mondo dei content creator. La giornalista Veronica Maffei, conduttrice tv e collaboratrice di Rai e Mediaset guiderà l’evento sul main stage assieme a Gabriele Vagnato, tra i creator comici più amati del web, presentatore e inviato di Fiorello in Viva Rai2 e Vittorio Pettinato, anche lui comico e content creator.

Mentre i Phrones cureranno collegamenti in diretta con il palco principale da vari punti del Teatro.

A facilitare il confronto tra ospiti e platea, quest’anno ci sarà una piattaforma interattiva, che sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, contribuirà a rispondere a domande, lasciare impressioni e commenti, inviare foto.

Non solo main stage – Ngf non sarà solo il main stage nell’Auditorium, ma sarà diffuso in tutti gli spazi del Teatro del Maggio. Tra le novità Ngf Garden, l’area verde dell’evento che ospiterà interviste e talk, quest’anno a cura di Toscana Notizie, l’agenzia di informazione della giunta regionale toscana. Ad animare l’area Expo gli stand del Ministro per lo Sport e i Giovani, della Regione Toscana (dove sarà possibile ricevere informazioni anche sulle opportunità finanziate dai fondi europei), della Banca d’Italia con il progetto per la cultura finanziaria “L’economia per tutti”, l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, il sistema toscano degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), il Cesvot e gli studenti che fanno parte della Task Force di Giovanisì.

Ci sarà l’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti), non solo con uno stand ma, con un’intera area, l’Ngf Job, per favorire il matching tra imprese e giovani (precedentemente selezionati dai Centri per l’impiego) in cerca di lavoro con dei veri e propri colloqui che si susseguiranno durante tutta la giornata.

Mentre nel foyer del Teatro, sarà attivo il punto di Slow Life Slow Games, il progetto dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest per aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei rischi legati al gioco d’azzardo.

Presente anche Ngf Food, food truck con prodotti locali.

Il Pullman Azzurro della Polizia di Stato – Davanti al piazzale del Maggio sosterà il Pullman azzurro, il progetto della Polizia di Stato per educare le nuove generazioni alla sicurezza stradale. Il Pullman Azzurro è una vera e propria aula multimediale itinerante a bordo del quale i poliziotti della Stradale diventano maestri di sicurezza per i più piccoli che imparano, divertendosi, le regole della sicurezza attraverso anche giochi interattivi, filmati e cartoni animati. Da anni, costituisce un importante mezzo di crescita per le campagne informative della Polizia Stradale presente a numerosi eventi in giro per l’Italia. Il Pullman Azzurro ogni anno percorre infatti migliaia di chilometri, incontrando giovani e persone di ogni età. La sua presenza nelle varie manifestazioni ha sempre attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto dei ragazzi che, visitandolo, hanno potuto ricevere da parte dei loro nuovi amici poliziotti, messaggi concreti sulla cultura della sicurezza che ricorderanno sicuramente anche nel corso del loro futuro.

La foresta di Ngf – Per il terzo anno consecutivo, riconferma la partecipazione all’evento Treedom, B Corp nata a Firenze nel 2010, specializzata in progetti agroforestali che favoriscono biodiversità, resilienza ambientale, crescita economica e inclusione sociale. Grazie a questa collaborazione la foresta del Next Generation Fest si arricchirà di altri 150 alberi. A farsi portavoce della mission e dei progetti di Treedom, la Head of Forestry Martina Fondi.

Next Generation Fest 2024 è organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì, con la collaborazione del Teatro del Maggio Fiorentino, ed è finanziato interamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale.

L’evento è realizzato in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Regione Toscana – FPG 2022 – Intesa 77/2022.

Si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Tutti gli speaker partecipano alla giornata mettendo a disposizione le loro competenze e la loro esperienza senza alcuna forma di compenso. Una grande generosità che rende ancora più straordinario questo evento dedicato ai giovani e per la quale Regione Toscana riserva un sentito ringraziamento.

Partner istituzionali: l’Agenzia regionale Toscana per l’impiego (ARTI), Banca d’Italia, Consiglio Nazionale dei Giovani, il Pullman azzurro della Polizia di Stato

Partner: Slow Life/Slow Games-Asl Toscana NordOvest, Treedom, We Make Future

Con il Patrocinio della RAI

Media partnership : Ansa, Tgr Toscana, La Nazione, Luce!, Intoscana.it

Si ringrazia: Aqualy

Scopri il programma su https://giovanisi.it/nextgenerationfest/#programma