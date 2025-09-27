Firenze, in cammino da Barbiana alla Marcia Perugia-Assisi: partenza il 30 settembre

La “Marcia Barbiana-Perugia-Assisi” partirà martedì 30 settembre da Barbiana. Dodici tappe, 22 comuni attraversati tra le province di Firenze, Arezzo e Perugia, per un totale di 205 km.

Un’iniziativa popolare, spontanea, promossa dal basso da un comitato composto da cittadini, scuole, associazioni, enti locali, con il supporto del Comune di Vicchio.

Il ritrovo a Barbiana alle ore 11, partenza 11.30. Per la Città Metropolitana di Firenze presenzierà la Consigliera delegata ai Rapporti con le aree interne.

“Per la Pace, per la giustizia sociale, contro ogni discriminazione, contro il razzismo”, questi i principi ispiratori della “Marcia Barbiana-Perugia-Assisi” che martedì 30 settembre alle ore 11,30 partirà dalla piccola località vicchiese, in Mugello, dove con don Lorenzo Milani si realizzò una straordinaria esperienza pedagogica ed educativa, per arrivare a Perugia e poi Assisi il 12 ottobre unendosi alla Marcia della Pace e della Fraternità.

Obiettivi concreti quelli di “rafforzare le reti territoriali per la Pace, il Disarmo e la Cooperazione, coinvolgere attivamente le scuole, i giovani e le comunità locali nella riflessione e nell’azione, denunciare il modello economico capitalista basato sullo spreco, le disuguaglianze e la violenza, promuovendo l’apertura a visioni alternative sostenibili di convivenza umana”. Il comitato propone anche patti locali per la pace rivolti a istituzioni, scuole ed enti territoriali.

I partecipanti si muoveranno da Barbiana il 30 settembre per ricongiungersi il 12 ottobre alla Marcia PerugiAssisi attraversando Vicchio, Dicomano, Rufina, Pontassieve, Pelago nella provincia di Firenze; Pratovecchio-Stia, Poppi, Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Subbiano, Capolona, Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona nella provincia di Arezzo; Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione, Corciano, Perugia, Bastia Umbra e Assisi nella provincia di Perugia.

https://www.marciabarbianassisi.it/