Firenze, il Palazzo del Pegaso diventa spazio d’arte: in mostra le Arti Visive del XLII Premio Firenze

Inaugurazione della mostra delle opere selezionate nella Sezione Arti Visive del XLII Premio Firenze, domani, giovedì 15 gennaio, alle 12.30, presso lo spazio espositivo C.A. Ciampi del Palazzo del Pegaso, in via de’ Pucci 16/r a Firenze

L’arte dialoga con la storia e le istituzioni nel cuore di Firenze. Il Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, apre i suoi spazi alle Arti Visive del XLII Premio Firenze, accogliendo la mostra delle opere selezionate in una delle rassegne culturali più longeve e autorevoli del panorama cittadino.

La giuria del Premio Firenze ha individuato artisti di particolare valore, chiamati a esporre in un contesto istituzionale di grande prestigio. Pittura, grafica, scultura e fotografia si intrecciano in un percorso espositivo ricco e articolato, trasformando il palazzo in un luogo di incontro tra creatività contemporanea, memoria storica e impegno culturale.

Giunto alla 42ª edizione, il Premio Firenze si conferma un osservatorio attento alle nuove espressioni artistiche, con l’obiettivo di valorizzare il talento e favorire il dialogo tra artisti, pubblico e istituzioni, contribuendo alla diffusione della cultura come bene condiviso.

L’inaugurazione si aprirà con i saluti di Stefania Saccardi, Presidente del Consiglio regionale della Toscana, seguiti dagli interventi di Marco Cellai, Presidente del Centro Culturale Firenze-Europa “Mario Conti”, e di Roberta Fiorini, curatrice della mostra.

La mostra sarà visitabile fino al 5 febbraio con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e sabato dalle 10.00 alle 13.00.

La mostra raccoglie le opere selezionate nelle diverse sezioni del XLII Premio Firenze – Arti Visive. Nella Sezione Pittura sono presenti: Nora Graciela Aguero, Mirko Attanasio, Sonia Babini, Patrizia Bacarelli, Giacomo Bacci, Belgenio (Eugenio P.M. Beltrami), Emanuela Catozzi, Rosanna Costa, Leonardo Dallai, Luigi Di Paolo, Costanza Falciani, Raffaella Guarducci, Anu Hakola, Deyang Li, Jinpeng Li, Jinxuan Lin, Alessandro Lombardi, Marina Marini, Miranda Mei, Roberto Michetti, Andrea Morandi, Yao Ni, Oria (Dorina Randisi), Dorella Panichi, Giovanni Pegoraro, Mariagrazia Quaranta, Andrea Saltarelli, Piero Sani, Susan Mary Senior, Sgemba (Roberto Gamberoni), Lilia Soave, Elisabetta Sonda, Joy Stafford, Chengsen Zhang.

Nella Sezione Grafica espongono: Cristian Andreini, Giovanni Billeri, Matteo Cresci, Maurizio Guerrini, Massimo Lomasto, Francesca Morelli, Rusp@ (Gianni Ruspaggiari), Emanuela Simoncini. Nella Sezione Scultura sono presenti: Mirco Ciecola, Roberto Lorenzini, Guido Mitidieri, Franca Moriconi, Roger Sepulveda, Antonio Vannucci. Infine, nella Sezione Fotografia espongono: Daniela Corsini, Donato Lotito, Mauro Martin, Stefania Paci.