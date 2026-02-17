Firenze, Folías de Carnaval: Palazzo Medici Riccardi scenario di un ballo in maschera

Un viaggio indietro nel tempo, un pomeriggio all’insegna delle danze barocche sulle note della musica che animò le corti europee del XVII secolo, eseguite dal vivo per l’occasione. Palazzo Medici Riccardi si veste a festa per Folías de Carnaval, esperienza immersiva che verrà offerta ai visitatori sabato 21 febbraio. Città Metropolitana di Firenze e Fondazione MUS.E – in collaborazione con Istituto Cervantes – aprono le porte del palazzo ai ballerini della compagnia di danza storica Armonia Danza, accompagnati da Irina Gruia direttrice musicale & Ensemble, che dalle 16 alle 18 trasporteranno come per magia gli spettatori tra i balli in maschera dei secoli XVI e XVII.

I visitatori del museo potranno assistere gratuitamente allo spettacolo di danze barocche della compagnia Armonia Danza all’interno della Sala Luca Giordano. I ballerini in maschera saranno accompagnati da un quartetto d’archi che eseguirà una selezione dei brani che animavano le corti europee del XVII secolo

Tra gli specchi della preziosa Sala Luca Giordano, i ballerini della compagnia offriranno coreografie storiche del Rinascimento e del Barocco. In quell’atmosfera elegante, intima e festosa, la musica di Vivaldi, Lully o Falconeri avvolgerà i partecipanti e segnerà i passi dei danzatori mascherati che, accompagnati da un maestro di cerimonie e da un quartetto d’archi, guideranno gli ospiti lungo questa rappresentazione scenica.

Lo spettacolo di sabato 21 dalle 16.00 alle 18.00 circa, è incluso nel costo del biglietto.

Le prove, sempre visibili ai visitatori del museo, si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì (h 15-19 circa) e nella mattina di sabato (h 9- 15 circa).

Direzione: Sofia Grande. Coreografia: Marco Bendoni. Ballerini: Marco Bendoni, Sherezade Soriano, Eva Narejos, Sara Benítez e Rubén Fernández Dávila. Attore: Roberto Andrioli. Direttrice Musicale: Irina Gruia. Produzione: Victoria Padrón.

Musicisti: Daria Nechaeva al violino, Giulia Gallone alla viola, Iuliia Igoshkina al violoncello, Sergio Odori alle percussioni.

Armonía Danza

Dopo vent’anni di studio e divulgazione delle danze storiche, e con la massima speranza di offrire un’esperienza indimenticabile attraverso la sua pratica e comprensione, Sofia Grande fonda la compagnia di danza storica Armonia Danza. La sua missione è salvare dall’oblio le coreografie storiche delle epoche del Rinascimento e del Barocco e divulgarle. Il suo principale punto di interesse si trova nei suoi spettacoli scenici con le danze del XV, XVI e XVII secolo che ha portato la compagnia ad esibirsi a Palazzo Medici Riccardi a Firenze, al Museo di Valencia, al Festival dei Borgia, all’Auditorium Joaquín Rodrigo di Valencia, alla Fondazione Carlos de Amberes di Madrid, al Castello dei Mendoza, alla Villa Romana della Olmeda, Teatro Auditorio di Cuenca, al Festival di Musica Antica di Álava, al Festival di Musica Antica di Vitoria, al Palau de la Música de Valencia, al Teatro – Auditorium di Cuenca, al Festival Mencía di Mendoza, SMADE e al Festival di Musica Antica di Álava.