Firenze, domenica apertura al pubblico del Parco di Pratolino e concerto del Maggio Metropolitano

Domenica 13 aprile è in programma, al Parco Mediceo di Pratolino, il concerto da camera “Serenate” con i Professori dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Mattia Petrilli al Flauto, Corinne Curtaz al Violino e Lia Previtali alla Viola.

Alle 11.30, nella Sala Rossa di Villa Demidoff, risuoneranno le musiche di Ludwig van Beethoven e Max Reger.

Si ricorda che il complesso del Parco di Pratolino domenica rimane aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 20.

L’ingresso al concerto è gratuito, su prenotazione scrivendo a parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it, indicando il numero di persone e un recapito telefonico.

Il parco, in via Fiorentina n. 276, Vaglia – località Pratolino, è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici di Autolinee Toscane: Autobus 25A direzione Pratolino, con capolinea in Piazza Libertà a Firenze (interscambio Tramvia T2 fermata Libertà Parterre) oppure linea extraurbana 307A.

Il Maggio Metropolitano è curato della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze.

Link per aggiornamenti:

https://www.maggiofiorentino.com/maggio-metropolitano-2025-ix-edizione

https://www.cittametropolitana.fi.it/parco-mediceo-di-pratolino/