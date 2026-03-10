Servizio civile, con Confcooperative Toscana i giovani aiutano bambini, fragili, migranti e disabili

Aiutare i migranti a integrarsi, supportare ragazzi e bambini nel fare i compiti, organizzare attività ludiche ed educative per i più piccoli, dare una mano nel trasporto di anziani e malati. In Toscana sono 64 i posti di Servizio Civile Universale dedicati a giovani volontari, in progetti promossi dalle cooperative sociali e dagli enti aderenti a Confcooperative Toscana.

Per il 2026 Confcooperative Toscana propone due programmi e cinque progetti.

Il programma Percorsi condivisi comprende:

Ragazzi in cammino, per il sostegno a minori in condizione di disagio (17 posti, di cui 5 riservati a Giovani con Minori Opportunità);

Partecipando, per la promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva con minori e giovani (14 posti, di cui 4 riservati a Giovani con Minori Opportunità);

Primi passi, per attività in nidi e servizi per l’infanzia (16 posti, di cui 4 riservati a Giovani con Minori Opportunità)

Il programma Inclusione a tutto tondo 2026, in coprogrammazione con Arci Servizio Civile Aps, comprende:

Con un ruolo attivo, per il supporto ad adulti, italiani e stranieri, in condizione di disagio, disabilità (10 posti, di cui 3 riservati a Giovani con Minori Opportunità);

Trasporto amico con la Misericordia, per il trasporto sociale, sanitario ordinario e d’emergenza (7 posti, di cui 2 riservati a Giovani con Minori Opportunità)

“Attraverso il servizio civile i giovani imparano i valori della cooperazione e della solidarietà aiutando le persone più fragili e avvicinandosi al mondo del terzo settore, che potrebbe rappresentare il loro futuro” afferma Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana.

Il bando, le sintesi dei programmi e dei progetti ed i criteri di selezione sono consultabili su www.toscana.confcooperative.it e su www.serviziocivile.coop.

Possono candidarsi tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando: potranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

In riferimento ai posti riservati ai Giovani con Minori Opportunità, si tratta di svantaggio economico desumibile da un valore Isee inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro.

Confcooperative Toscana mette a disposizione uno sportello gratuito, su prenotazione (mail a serviziocivile.toscana@confcooperative.it o messaggio WhatsApp al 366.6065924).

Per informazioni:

Confcooperative Toscana – Via Vasco de Gama, 25 Firenze – 055 3905600 – 366.6065924 –

serviziocivile.toscana@confcooperative.it