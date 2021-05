FIRENZE – Coppia bloccata in India. Gandola (FI nel Cdx): “Metrocittà Firenze si attivi”

“La Città Metropolitana di Firenze si attivi senza ritardo con la Farnesina per consentire il rimpatrio di Enzo Galli e Simonetta Filippini, bloccati in India dove si erano recati con l’associazione International Adoption di Firenze per adottare la loro bambina come riportato stamani da “La Nazione”.

A richiederlo è Paolo Gandola, consigliere metropolitano Fi – centrodestra nel cambiamento, che in giornata protocollerà specifica interrogazione all’attenzione del Sindaco metropolitano Dario Nardella.

“Ad oggi la situazione sanitaria in India è drammatica con un vero e proprio marasma apparentemente ingestibile con carenza di ossigeno e la mancanza di un necessario sostegno tecno-sanitario. Per questo – commenta il consigliere metropolitano – occorre compiere ogni sforzo per consentire l’immediato rimpatrio della coppia residente a Campi Bisenzio e di tutti gli altri italiani attualmente bloccati in India, affinché possano tornare a casa, essere monitorati e sottoposti a tutti i necessari controlli sanitari, in piena sicurezza”.