FIRENZE – Ciclopista sull’Arno e riforma dello sport, doppio convegno alle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana

Ciclopista sull’Arno e futuro dello sport, anche in vista della riforma che entrerà in vigore dal primo gennaio: questi i temi al centro dei due convegni all’interno del ricco cartellone della seconda edizione delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana organizzate dalla Uisp Firenze.

Non solo gare ed esibizioni, quindi, ma anche un doppio momento di riflessione e approfondimento su politiche pubbliche e sport.

Il primo appuntamento “Mobilità, Sport e Sostenibilità – Un focus sulla ciclopista dell’Arno” è in calendario domani, venerdì 16 settembre, alle 17 a Pratolino, alla Locanda di Villa Demidoff. Interverranno il presidente Uisp Firenze Marco Ceccantini, il consigliere metropolitano con delega allo Sport, gli assessori all’Ambiente e allo Sport del Comune di Firenze, il capo di Gabinetto della Città Metropolitana Giovanni Bettarini, Marco Bottino presidente del Consorzio di Bonifica 3, il coordinatore Fiab Toscana Alberto Paggetti e Sergio Signanini dell’Associazione Progetto Bici. A moderare l’incontro sarà il vicepresidente Uisp Firenze Marco Gamannossi.

Sabato 17 settembre, invece, si parlerà di “Quale sport nel futuro? – Approfondimenti sulle problematiche fiscali, sanitarie, organizzative”. Tematiche su cui si confronteranno il consigliere metropolitano con delega allo Sport, il presidente Fin Toscana e commercialista Roberto Bresci, Maria Paola Monaco giuslavorista dell’Università di Firenze, Massimo Cipriani dirigente medico C.O. 118 Firenze-Prato, Carlo Ferrante dirigente Sport della Città Metropolitana, Carlo Di Mario Ordinario di Malattie Cardiovascolari all’Università di Firenze e direttore della divisione di Interventistica Cardiologica, il presidente Uisp Nazionale Tiziano Pesce e Marco Ceccantini presidente Uisp Firenze. A condurre l’incontro sarà il vicepresidente Ussi Toscana Franco Vannini. Il “fischio d’inizio” è per le 9.30 nell’Aula magna della Facoltà di Agraria al piazzale delle Cascine.

Il convegno potrà essere seguito in diretta Facebook sulla pagina della Uisp Firenze: https://www.facebook.com/uispcomitatodifirenze.