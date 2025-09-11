Firenze, benessere e bellezza con il Pilates nel Salone delle Feste di Tivoli Palazzo Gaddi

Il Salone delle Feste di Tivoli Palazzo Gaddi, hotel 5 stelle, nel centro storico di Firenze firmato Tivoli Hotels & Resorts, apre le sue porte non solo agli ospiti dell’hotel, ma anche a i fiorentini e ai visitatori di passaggio che desiderano vivere un’esperienza di benessere davvero speciale. Ogni sabato mattina, alle 9.30, sarà infatti possibile partecipare a una lezione di mat pilates di 50 minuti, in uno spazio dove la bellezza conversa con la storia, rendendo omaggio allo spirito della città.

Un’opportunità straordinaria per prendersi cura di se stessi all’interno di un autentico gioiello del Rinascimento: il Salone delle Feste, al piano nobile del palazzo, è un luogo sospeso nel tempo, con affreschi settecenteschi, nicchie monumentali e una scenografica balconata.

L’incontro tra l’arte antica e il pilates si trasforma qui in armonia. Tra le allegorie affrescate sul soffitto e i putti che vegliano silenziosi sull’Apoteosi della famiglia Gaddi, i movimenti guidati da un’insegnante professionista aiuteranno a ritrovare forza, equilibrio e consapevolezza. Un’esperienza multisensoriale che rigenera e ispira. L’iniziativa è stata pensata da una realtà del territorio, Massage in Chianti, composta da 2 soci e un team di collaboratori, specializzati in varie discipline (pilates, riflessologia plantare, medicina ayurvedica, yoga, vari tipi di massaggi e naturopatia).

Completa l’esperienza la colazione sana ed equilibrata, di produzione propria e firmata dalla Chef Patronne Iside De Cesare: il modo perfetto per iniziare il weekend tra relax, salute e bellezza. Durante la stagione estiva si svolge nell’intimità del Secret Garden, dove la luce del mattino filtra tra le piante, mentre negli altri mesi si sposta negli spazi eleganti del Milton Bar & Bistrot. L’atmosfera richiama quella di una Wunderkammer settecentesca, con allestimenti ricercati che invitano alla meraviglia e alla scoperta. Il buffet, curato in ogni dettaglio, intreccia sapori dolci e salati: torte soffici, croissant appena sfornati, pasticceria con frutta di stagione, salumi e formaggi locali, pani artigianali e piatti espressi à la carte.

Questa esperienza si aggiunge a tutte le altre che Tivoli Palazzo Gaddi ha creato per i propri ospiti in questa estate ricca di suggestioni, gusto, scoperta e bellezza: aperitivi sofisticati, serate romantiche sotto le stelle, degustazioni di olio e vino, cooking class, itinerari a contatto col territorio, voli in elicottero o mongolfiera e momenti di relax in angoli magici. A queste da oggi si aggiunge anche una pausa dedicata al benessere e alla cura del proprio corpo.

Posti limitati, prenotazione consigliata.

Per info, prenotazioni e tariffe: Tivoli Palazzo Gaddi Firenze