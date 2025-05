Firenze, bambini a scuola di gusto e consapevolezza nella Giornata della Ristorazione

In vista della Giornata della Ristorazione 2025, promossa da Fipe-Confcommercio per sabato 17 maggio, la Confcommercio fiorentina ha organizzato una speciale mattinata educativa per sensibilizzare i più piccoli al valore del cibo e alla cultura della ristorazione. Lunedì 12 maggio, circa 50 alunni della scuola primaria San Gaspare del Bufalo di Firenze sono stati protagonisti di un coinvolgente laboratorio condotto dallo chef Marco Stabile, presidente dell’Associazione Ristoratori Fiorentini.

L’incontro si è svolto nei locali della scuola in via Boccherini, trasformati per l’occasione in un’aula del gusto, dove i bambini hanno potuto vedere, toccare e assaggiare diversi alimenti, imparando a riconoscerne sapori, profumi e stagionalità. Lo chef Stabile ha spiegato ai piccoli partecipanti l’importanza della qualità delle materie prime, il rispetto per il cibo e la centralità della stagionalità, mostrando con esempi concreti come nasce anche un prodotto tanto amato dai bambini come il ketchup.

A coronamento della mattinata, le bambine e i bambini hanno espresso quanto appreso attraverso disegni e racconti, trasformando l’esperienza in un momento di creatività e riflessione.

Presente all’incontro anche l’assessore del Comune di Firenze Jacopo Vicini, che ha sottolineato: “Iniziative come questa, che uniscono tradizione e educazione alimentare, ci ricordano che la ristorazione è un elemento fondamentale della nostra cultura e come tale va tutelata e valorizzata”.

Il presidente di Confcommercio Firenze-Arezzo e vicario nazionale di Fipe-Confcommercio Aldo Cursano ha aggiunto: “È importante spiegare ai bambini che il cibo ha un valore, che merita rispetto e attenzione. L’educazione alimentare è un tassello fondamentale di questa consapevolezza”.

“Abbiamo cercato di trasmettere ai bambini – ha concluso lo chef Marco Stabile patron del ristorante “Ora d’Aria” – quanto sia importante conoscere da dove arrivano gli alimenti, come vengono prodotti e quanto conti scegliere ingredienti di stagione. Mangiare bene è una questione di cultura, rispetto e salute”.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni per la Giornata della Ristorazione 2025 (qui il sito web della manifestazione: https://giornatadellaristorazione.com/ ), che si celebra in tutta Italia e che quest’anno ha come filo conduttore proprio la diffusione di una cultura del cibo consapevole, sostenibile e condivisa.