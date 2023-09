Firenze, aperta ufficialmente l’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana

Aperta ufficialmente l’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana con l’arrivo della Fiaccola in Palazzo Vecchio, il giuramento e l’accensione del braciere virtuale. Il consigliere Armentano elogia la squadra organizzativa.

Dopo la presentazione alla stampa e le prime gare che sono andate in scena e che hanno assegnato le prime medaglie (calcio, canottaggio, tamburello e golf) è arrivata anche la giornata della Cerimonia ufficiale di inaugurazione della terza edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze, che si concluderà il 7 ottobre con la cerimonia di chiusura all’Autodromo internazionale del Mugello a Scarperia.

La giornata è cominciata nel primo pomeriggio con le gare del programma di ginnastica al Pala Alessandro di Montespertoli. Dopo le relative premiazioni e il saluto del sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini è cominciato il viaggio della Fiaccola che si è spostata viaggiando attraverso le strade della Città metropolitana di Firenze (attraverso i comuni di Montespertoli, San Casciano, Impruneta e Firenze) trasportata da un gruppo di tedofori in bicicletta. In testa l’ex CT azzurro di ciclismo Davide Cassani.

A metà pomeriggio la la Fiaccola è arivata in piazza Santa Croce a Firenze dove è stata presa in consegna da un gruppo di ragazzi e ragazze, atleti della città Metropolitana di Firenze, che, a piedi si sono diretti verso Palazzo Vecchio con i gonfaloni dei Comuni partecipanti e i sindaci al seguito.

In Palazzo Vecchio c’è stato il giuramento olimpico proclamato da due atleti della Società Canottieri Firenze. L’esibizione del Coro del Melograno, gli interventi delle autorità cittadine e dei testimonal, tra cui quello di Nicola Armentano, delegato allo Sport della Città Metropolitana di Firenze e ideatore dell’evento dei Giochi, e dell’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione.

Intervenuti anche dei testimonial Antonella Ragno, Gianni Lonzi, Marina Tozzini e Fabrizio Caselli oltre che dello stesso Davide Cassani.

Poi l’accensione del braciere virtuale ha dato così ufficialmente inizio all’Olimpiade, con gli eventi di gara che si susseguiranno per tutto il periodo della manifestazione. Il Consigliere Armentano ha sottolineato il grande lavoro di squadra che è stato messo in piedi per il successo dell’iniziativa, ringraziando i sindaci dei COmuni della Città Metropolitana di Firenze, che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

Sono 31 le discipline in cui si cimenteranno gli atleti normodotati, cinque invece le discipline per gli atleti paralimpici (canottaggio, tennis, pallanuoto, calcio inclusivo e bocce).

Tra mercoledì 27 e venerdì 29 settembre sarà aperto lo Sport Village che sarà allestito con apertura dalle 9 alle 17 nella zona compresa fra Piscina Le Pavoniere, Piazzale del Re e Piazzale Kennedy, facilmente raggiungibile anche con il tram. Sarà un concentramento di eventi con anche tante manifestazioni e iniziative collegate che attrarranno anche la cittadinanza e quindi non solo gli atleti impegnati negli eventi agonisti, con, per i più piccoli (alunni delle scuole primarie) anche iniziative e giochi propedeutici all’attività sportiva, coordinate da laureati e studenti della facoltà di Scienze Motorie.

L’organizzazione tecnica è affidata al Comitato Uisp di Firenze guidato da Marco Ceccantini.

Risultati e immagini degli eventi possono essere seguiti attraverso la sezione dedicata della Città Metropolitana di Firenze https://www.cittametropolitana.fi.it/olimpiadi-e-paralimpiadi-2023/