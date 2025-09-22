Firenze, alla Galleria dell’Accademia ripartono le visite in LIS e i percorsi tattili

Nell’ambito del progetto “L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025”, con cui la Galleria dell’Accademia di Firenze celebra i 550 anni della nascita di Michelangelo Buonarroti, da martedì 23 settembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni, tornano le visite in LIS e i percorsi tattili, entrambi gratuiti, rivolti a persone sorde, cieche e ipovedenti.

Dopo gli appuntamenti primaverili dedicati alla scultura michelangiolesca, il programma autunnale amplia il percorso già avviato dal museo verso una maggiore apertura a pubblici diversi – grazie all’impegno dei Servizi Educativi e Accessibilità della Galleria dell’Accademia, in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale di Firenze, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Firenze e Stazione Utopia – con nuovi contenuti e speciali approfondimenti dedicati alle collezioni dell’istituzione e alla sua storia.

Tra le novità di questa stagione, ci saranno proposte appositamente pensate per i più piccoli: mercoledì 19 novembre, un incontro illustrerà, con un approccio coinvolgente, le tecniche e gli strumenti usati dagli scultori nell’Ottocento e sarà dedicato a bambini sordi e non tra i 6 e i 12 anni.

“Con grande piacere la Galleria dell’Accademia di Firenze continua la collaborazione con ENS e UICI, ampliando e rinnovando i percorsi di visita del museo, sia nei temi e nelle opere scelte, che nel numero di attività, introducendo, per quanto riguarda le visite LIS, anche un percorso sperimentale dedicato ai più piccoli” dichiara Giulia Coco, Funzionario storico dell’Arte, Responsabile dei Servizi Educativi e Accessibilità della Galleria dell’Accademia di Firenze. “Insieme, stiamo lavorando anche alla realizzazione di nuovi strumenti e prodotti digitali, e non solo, per una visita al museo sempre più autonoma, inclusiva e vicina alle esigenze dei diversi pubblici”.

“Siamo felici di proseguire la collaborazione con la Galleria dell’Accademia di Firenze che ha sempre dimostrato grande attenzione e disponibilità e li ringraziamo vivamente per quest’opportunità davvero importante” commenta Roberto Petrone, Presidente Provinciale ENS Firenze, che ricorda come “Il 23 settembre rappresenta un giorno importante per la comunità segnante perché viene dedicato alla lingua dei segni di tutte le nazioni del mondo”.

“L’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Firenze – sottolinea la Presidente Maria Pia Bianchini ­- è lieta di rinnovare, in sinergia con l’Ente Nazionale Sordi, la prosecuzione della collaborazione con la Galleria dell’Accademia che consente anche ai disabili visivi la fruizione tattile di un inestimabile patrimonio artistico e culturale”.

IL PROGRAMMA

Visite in LIS: arte accessibile e dialogo condiviso

Il calendario degli appuntamenti in LIS prende il via martedì 23 settembre e prosegue fino al 3 dicembre 2025 con otto appuntamenti pomeridiani (tutti di mercoledì, ore 17.00, tranne il primo), gratuiti su prenotazione, incentrati sui diversi nuclei delle raccolte della Galleria.

Ogni visita approfondisce un aspetto specifico, valorizzando il patrimonio del museo con un linguaggio visivo e partecipato. Si parte con la scoperta dei gessi di Lorenzo Bartolini custoditi nella Gipsoteca (martedì 23 settembre), per proseguire con un viaggio nella pittura fiorentina tra Duecento e Trecento, tra i capolavori di Giotto e degli Orcagna, artisti che hanno saputo rinnovare l’arte italiana nella rappresentazione dello spazio e delle emozioni umane (mercoledì 15 ottobre).

Il 22 ottobre sarà dedicato al racconto delle figure emblematiche, uomini e donne illustri, che vissero a Firenze nell’Ottocento e non solo, mentre il 29 ottobre, nelle sale del primo piano, con Lorenzo Monaco e l’arte tardogotica si indagherà la figura dello straordinario pittore e miniaturista fiorentino.

In un doppio appuntamento, il 5 novembre per gli adulti e il 19 novembre in versione kids, saranno approfonditi i segreti che si celano dietro i processi di realizzazione di una scultura, dalla prima idea all’opera finale.

Il 12 novembre sarà protagonista il primo Rinascimento, con un focus sulla storia della pittura e della società fiorentina del Quattrocento attraverso opere religiose ma anche di carattere filosofico e profano.

Il ciclo si conclude mercoledì 3 dicembre, Giornata Internazionale delle persone con disabilità, con le grandi pale d’altare del Cinquecento e del Seicento, realizzate negli anni della Controriforma (1545-1648), momento cruciale di rinnovamento culturale della Chiesa in risposta alla Riforma Protestante.

Le visite sono rivolte a gruppi di massimo 10 persone sorde, con la presenza di una guida specializzata e un interprete LIS.

Per il percorso kids la visita è rivolta a gruppi di massimo 10 bambini sordi e non, accompagnati da un genitore per un totale massimo di 20 persone.

Percorsi tattili: toccare per comprendere

Da giovedì 23 ottobre fino al 3 dicembre 2025, riprendono anche i percorsi tattili per persone cieche e ipovedenti: cinque in tutto, dedicati alla scultura di Michelangelo.

Accanto al San Matteo, già protagonista delle iniziative primaverili, i partecipanti potranno ora esplorare due dei celebri Prigioni: Atlante e Lo schiavo che si ridesta, opere che esprimono la potente tensione tra forma e materia, tipica del maestro.

Attraverso l’esperienza tattile – grazie all’uso di guanti e la guida di operatori esperti – i visitatori avranno la possibilità di percepire i segni degli strumenti, le superfici e i dettagli plastici, immergendosi nella poetica del “non finito”, cifra stilistica e concettuale della scultura michelangiolesca.

Anche i percorsi tattili sono su prenotazione, gratuiti e destinati a piccoli gruppi (massimo 4 persone + accompagnatori), sotto la guida di mediatori specializzati.

Questo il calendario: 23 ottobre e 27 novembre, ore 16.00, Atlante, esplorare la forma immersa nel marmo; 6 novembre e 11 dicembre, ore 16.00, Prigione che si ridesta, esplorare la forma immersa nel marmo; 3 dicembre ore 15.00, San Matteo, esplorare la forma immersa nel marmo.

L’eterno contemporaneo è anche inclusione

Queste iniziative si inseriscono nel progetto de “L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025” come parte integrante dell’impegno della Galleria dell’Accademia di Firenze verso la partecipazione e l’accessibilità. Un museo contemporaneo è, prima di tutto, uno spazio inclusivo, capace di offrire esperienze coinvolgenti e di qualità, in grado di instaurare un dialogo autentico tra l’opera d’arte e ogni visitatore, indipendentemente dalle sue condizioni sensoriali.

Per informazioni e prenotazioni

E-mail: edu@stazioneutopia.com

Telefono: 3287084059