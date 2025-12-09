Firenze, al teatro Niccolini un dicembre all’insegna del grande spettacolo e della cultura

Il mese di dicembre si tinge di note e di teatro grazie a Firenze On Stage, che invita tutti a vivere quattro appuntamenti davvero speciali nello storico Teatro Niccolini di Firenze, cuore pulsante della proposta artistica dell’associazione.

Domenica 14 dicembre, alle 20.30, sale sul palco del Niccolini un talento d’eccezione: David Khrikuli. Il giovanissimo interprete georgiano (2001) vincitore di numerosi premi internazionali, viene presentato direttamente da Firenze On Stage con un concerto che promette una prova pianistica di altissimo livello, dedicato al compositore polacco Fryderyk Chopin. Per gli amanti della grande musica classica — e per chi desidera lasciarsi trasportare dall’intensità di un recital di livello internazionale — questa serata rappresenta un’occasione imperdibile.

Sabato 20 dicembre, alle 18.30, sarà la volta delle “Fotografie impossibili” di Massimo Sesini un incontro speciale col maestro della fotografia aerea, uno dei fotoreporter italiani più riconosciuti a livello internazionale.

Dalle immagini scattate da elicotteri alle immersioni sotto il ghiaccio, dalle grandi cronache italiane agli scoop che hanno fatto il giro del mondo, Sestini racconterà come nasce una fotografia quando tutto sembra impossibile. Un viaggio tra retroscena, tecnica e vite incontrate lungo il cammino.

Domenica 21 dicembre, alle 20.30, il Teatro Niccolini si trasformerà in un invito alla convivialità e allo spirito natalizio: Hershey Felder sarà il mattatore di un “Singalong festivo” — una serata pensata per cantare insieme, condividere emozioni e celebrare la musica in compagnia. Un evento perfetto per chi cerca calore, gioia e un’esperienza collettiva di musica e festa.

Infine, per accogliere il nuovo anno in modo originale e sentito, mercoledì 31 dicembre il Niccolini ospita due repliche — alle 19.15 e alle 22 — di “L’Acqua Cheta”, un classico del teatro toscano firmato da Augusto Novelli. A interpretarlo sarà la Compagnia delle Seggiole, offrendo al pubblico una serata di teatro, tradizione, risate o riflessione: un modo autentico e suggestivo per salutare il 2025.

“Questi quattro eventi, diversi tra loro per stile e atmosfera — spiega Hershey Felder, direttore artistico del Teatro Niccolini — raccontano l’intento di Firenze On Stage: offrire al pubblico fiorentino esperienze d’eccellenza, che spaziano dalla musica solista di grande livello, al canto collettivo e partecipativo, fino al teatro popolare. Il tutto all’interno delle mura di un teatro storico come il Niccolini, il più antico di Firenze, costruito nel 1648, che continua a essere un punto di riferimento per la vita culturale della città”.