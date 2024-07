Arezzo, il Comune di Sansepolcro entra nella Federazione Europea dei Cammini di Santiago

Nei giorni passati, il Sindaco Fabrizio Innocenti e il Presidente del Consiglio Comunale Antonello Antonelli si sono recati a Santiago di Compostela, ospiti del governo della Galizia e della Federazione dei Cammini di Santiago. Questa visita ha segnato un importante passo avanti per Sansepolcro, che è stata ufficialmente ammessa nella Federazione Europea dei Cammini di Santiago.

Durante l’assemblea della Federazione, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di molti paesi europei, dal Portogallo all’Ucraina, ogni delegazione ha presentato i propri progetti relativi ai vari collegamenti dei cammini. La relazione di candidatura preparata e presentata dal Presidente del Consiglio Comunale Antonelli è stata accolta con grande apprezzamento dai presenti, che hanno unanimemente votato per l’ammissione del Comune di Sansepolcro nella Federazione.

Per il Sindaco Innocenti è stata questa un’opportunità preziosa per instaurare rapporti di amicizia e collaborazione con rappresentanti di diverse realtà legate ai cammini di Santiago, nonché con importanti personalità del governo della Galizia e dell’azienda Xacobeo, che gestisce tutte le attività legate ai cammini, dai percorsi all’accoglienza.

La visita a Santiago di Compostela ha offerto ai rappresentanti di Sansepolcro l’opportunità di approfondire la conoscenza culturale della città, dei suoi tesori e delle tradizioni della Galizia, oltre che di apprezzare le deliziose proposte culinarie locali. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale hanno potuto sperimentare in prima persona l’importanza e il fascino dei cammini di Santiago, rinforzando il legame tra le due comunità.

L’ingresso di Sansepolcro nella Federazione Europea dei Cammini di Santiago rappresenta un significativo riconoscimento e apre la strada a future collaborazioni e scambi culturali. Quanto prima, rappresentanti della Federazione saranno ospiti di Sansepolcro, consolidando ulteriormente questo nuovo capitolo di amicizia e cooperazione.

“Siamo entusiasti di questo nuovo traguardo,” ha dichiarato il Sindaco Innocenti. “Sansepolcro è una città ricca di storia e cultura, e si trova proprio lungo il percorso del Cammino di San Francesco, per questo siamo ancor più orgogliosi di far parte della grande famiglia dei cammini di Santiago. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri nuovi amici e di lavorare insieme per promuovere i valori di questi percorsi millenari.”

“I contatti già iniziati direttamente a Santiago nel mese di Ottobre – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Antonelli – hanno prodotto i loro effetti, evidenziando un grande interesse per i cammini e per il nostro in particolare, che riveste un significato particolare nell’ottica della filosofia di San Francesco, riferita alla natura, alla semplicità e al rispetto della figura femminile. Un ringraziamento va chi, nella nostra città, si occupa da tempo dell’argomento come Marco Cestelli e Giovanni Tricca, che mi hanno sostenuto nella fase di formulazione del progetto. Conoscere la lingua spagnola è stato sicuramente un plus che ci ha permesso di avere contatti diretti e amichevoli, con chi ha importanti responsabilità nel governo dei Cammini e nel Governo di Galizia”