Farmacie Comunali di Arezzo, un kit da baby-tifoso amaranto in omaggio a tutti i nati nel 2023

Un kit da baby-tifoso in regalo per i bambini e le bambine nati nel 2023. Il “Progetto Neonati Amaranto” prosegue con la novità del coinvolgimento di tutte le otto Farmacie Comunali di Arezzo dove ogni neogenitore potrà ritirare gratuitamente entro il 31 dicembre un sacchetto con una maglietta e con prodotti per la prima infanzia, favorendo così un imprinting alla passione e al tifo fin dai primi giorni di vita.

L’iniziativa ricade in occasione dei cent’anni dell’Arezzo Calcio e dei sessant’anni delle Farmacie Comunali di Arezzo che, per questo comune anniversario, hanno scelto di coinvolgere nei festeggiamenti tutte le famiglie che nel 2023 hanno già vissuto o devono ancora vivere la grande gioia di una nuova nascita. Queste due realtà cittadine sono unite da un consolidato legame di collaborazione e hanno scelto ora di celebrare i rispettivi storici anniversari attraverso l’attuazione di un progetto capace di guardare al futuro, con il duplice obiettivo di far indossare, fin da subito, i colori della città e di veicolare verso le famiglie concetti di benessere espressi anche attraverso lo sport e la cura di sé. Questa condivisione di intenti ha permesso di comporre un kit con una sacchetta in nylon, una maglietta con il logo dell’iniziativa e prodotti utili per prendersi cura del neonato quali salviette e detergente che i genitori potranno ricevere semplicemente recandosi in una delle otto farmacie di città e frazioni dove far richiesta presentando il certificato che attesta la nascita nel Comune di Arezzo.