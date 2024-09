Enti locali, Marrucci eletto tra i vicepresidenti nazionale di Ali

Il sindaco di San Gimignano e presidente di Ali Toscana, Andrea Marrucci, è stato eletto tra i vicepresidenti nazionali dell’associazione delle autonomie locali durante la XX Assemblea Nazionale tenutasi a Roma in Campidoglio.

L’assemblea ha eletto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, nuovo presidente nazionale. Gualtieri ha poi proposto all’assemblea Elena Piastra (Presidente di Ali Piemonte) come vicepresidente vicaria dell’associazione, Marrucci vicepresidente assieme ai vicepresidenti Giovanna Bruno, sindaca di Andria (presidente di Ali Puglia) e Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino (presidente di Ali Umbria).

Marrucci ha espresso subito chiaramente due linee di lavoro: contrastare all’autonomia differenziata promossa dal governo nazionale, lavorare per il successo del referendum abrogativo e no ad ulteriori tagli alla spesa dei Comuni nell’applicazione del nuovo Patto di stabilità da parte del Governo.

“Il progetto di autonomia differenziata – ha detto Marrucci – disegna un’Italia a pezzi, a diverse velocità e a disuguaglianze crescenti. Una legge che divide l’Italia in entità regionali disconnesse, senza una visione unitaria, è una legge pericolosa per la stabilità e l’equità del Paese”.

“La Toscana – ha spiegato Marrucci – è già in campo per fare la propria parte contro una legge che spaccherà l’Italia, che rischia di distruggere la coesione nazionale e mettere a rischio i servizi essenziali per i cittadini”.

Nel corso dell’assemblea capitolina, oltre all’elezione del presidente, della vicaria e dei vicepresidenti è stato rinnovato anche il Consiglio Nazionale di Ali di cui sono entrati a far parte 19 amministratori e amministratrici toscane.