Empoli, gran balfolk di Capodanno per accogliere il 2024

Una proposta originale per la notte di Capodanno, con balli tradizionali per festeggiare all’insegna della socialità, del divertimento e della cultura.

Il 31 dicembre accogliamo il 2024 con un grande Balfolk di fine anno, una festa incentrata sulle danze della tradizione popolare, alla Casa del Popolo di S. Maria (Empoli). Dopo la possibilità di una cena autogestita (ognuno porta qualcosa da condividere) e coordinata dagli organizzatori, dalle 22 si balla con dj set folk e incursioni di musica dal vivo.

Una serata all’insegna delle danze tradizionali europee: balli in cerchio, a schiera, in coppia. Non importa sconoscere i passi: anche chi non ha mai ballato sarà guidato e potrà imparare in poco tempo e partecipare attivamente. Allo scoccare della mezzanotte l’immancabile brindisi con pandori e panettoni per augurarsi il meglio dal nuovo anno e poi.. tutti di nuovo in pista!

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Canto rovesciato, realtà culturale dedita alla musica di comunità e alla promozione e conoscenza dei canti e delle danze tradizionali, attraverso corsi, laboratori, incontri, feste e concerti, momenti di formazione e passeggiate musicali.