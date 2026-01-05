Empoli Città del Natale, il 6 gennaio la spettacolare discesa e il salvataggio della Befana

Empoli si prepara a vivere l’ultimo e più atteso appuntamento di Empoli Città del Natale: martedì 6 gennaio 2026 la città saluterà le festività con la tradizionale e spettacolare discesa e il salvataggio della Befana, evento simbolo che chiuderà un’edizione di straordinario successo.

La manifestazione, inaugurata il 15 novembre 2025, ha trasformato Empoli in uno dei principali punti di riferimento del Natale italiano, richiamando migliaia di visitatori da tutta Italia. Un successo costruito su un format capace di unire tradizione, artigianalità e innovazione, con le sue sedici installazioni luminose realizzate da maestri artigiani italiani, il monumentale Babbo Natale animatronico alto nove metri, l’Albero di Natale più alto della Toscana e, tra le novità più apprezzate, il debutto del primo Orso Teddy con intelligenza artificiale in Italia, pensato per dialogare con i bambini e diffondere messaggi educativi.

Dopo settimane di eventi, spettacoli e animazioni con Babbo Natale, elfi, mascotte ed Empolino, l’attenzione ora è tutta rivolta al 6 gennaio, giornata dedicata alla Befana, icona del Natale popolare e protagonista del gran finale.

La giornata del 6 gennaio si aprirà alle 10.30 con un momento di solidarietà: la consegna delle calze alle bambine e ai bambini del reparto Pediatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, a cura della Compagnia di Sant’Andrea, con il contributo della Misericordia di Empoli.

Nel pomeriggio, dalle ore 16, piazza Farinata degli Uberti si animerà con musica, intrattenimento e spettacoli, coinvolgendo l’area intorno alla fontana del Pampaloni, all’Albero di Natale più grande della Toscana, alla Giostra dei Cavalli e alla Collegiata di Sant’Andrea.

Alle 17 prenderà il via il corteo di befane, befanine e befanini, accompagnati dai Re Magi, che attraverserà il centro storico per poi tornare in piazza Farinata degli Uberti insieme alle mascotte.

Il momento più atteso è fissato alle 17.45, quando, con il naso all’insù, il pubblico assisterà alla discesa della Befana dalla sommità del campanile della Collegiata di Sant’Andrea. Come da tradizione, la simpatica vecchietta verrà salvata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Empoli, grazie ai loro mezzi di soccorso, tra applausi ed emozione.

Una volta atterrata, la Befana distribuirà dolci e carbone a tutti i bambini, mentre befane e befanini regaleranno confezioni di caramelle.

Tra le novità più rilevanti di questa edizione c’è la “calza sospesa” solidale, realizzata dalla Compagnia di Sant’Andrea con il sostegno della Misericordia di Empoli. Per la prima volta, dalla fioreria di piazza dei Leoni sarà allestita una calza lunga 10 metri, cucita dalle volontarie e dai volontari della Compagnia, destinata a raccogliere doni per le persone più fragili. La calza sospesa diventa così il simbolo della manifestazione: un gesto concreto di solidarietà che permette di trasformare ciò che resta delle festività natalizie in un aiuto per chi ne ha più bisogno. Presso i banchini della Misericordia sarà possibile consegnare i propri doni, che confluiranno nella grande calza solidale.

«Empoli Città del Natale ha dimostrato di essere molto più di un evento – sottolinea Eros Condelli, ideatore e organizzatore della manifestazione –. È un progetto che unisce spettacolo, tradizione, innovazione e solidarietà. Il 6 gennaio rappresenta il momento più emozionante, un finale che racconta lo spirito autentico di questa manifestazione».

La discesa della Befana sarà così il gran finale di un’edizione che ha consacrato Empoli come città simbolo del Natale in Italia.

Promotori dell’evento sono i Vigili del Fuoco – sezione di Empoli, in collaborazione con Empoli Città del Natale, manifestazione ideata e organizzata da Eros Condelli, insieme alla Compagnia di Sant’Andrea, al Comune di Empoli e alla Misericordia di Empoli.