Dilettando, il programma televisivo dei dilettanti dello spettacolo arriva a Castel del Piano

Ultima puntata della edizione 2025 di Dilettando con Avis in provincia di Grosseto. Martedì 12 agosto a partire dalle ore 21 la piazza Garibaldi di Castel del Piano ospiterà per il terzo anno consecutivo il programma televisivo, condotto da Carlo Sestini, dedicato al dilettantismo artistico. Al vincitore della puntata sarà consegnato il premio intitolato all’ex presidente della sezione Avis locale Andrea Savelli , scomparso improvvisamente e prematuramente nel marzo scorso, un personaggio molto amato, non solo nel comprensorio amiatino, ma anche tra tutte le persone che lo hanno conosciuto e apprezzato.

“Dilettando lo abbiamo voluto a Castel del Piano – commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano – perché è un modo originale di fare insieme spettacolo. Non c’è separazione tra il pubblico e il palco. Sestini interpreta la serata rendendola sempre unica, unendo gioia e intrattenimento proprio partendo dalle persone. È in questo rapporto partecipato la chiave del successo ripetuto negli anni. Non è casuale il rapporto così profondo con AVIS e il valore sociale della donazione che viene promosso. Quindi….ci vediamo in piazza, uniti per trascorrere un bel momento di serenità.”

La puntata promossa dal Comune di Castel del Piano, con la collaborazione della Nuova Proloco e della sezione Avis, vedrà oltre ai dilettanti amiatini e non, l’esibizione in qualità di ospite, del creatore delle sigle dei cartoni animati Mirko Fabbreschi, cuore del gruppo dei Raggi Fotonici. Insieme a Carlo Sestini si segnala il ritorno di Paco Perillo e della valletta, Francesca Magdalena Giorgi. “La soddisfazione è grande nel tornare in questa piazza – commenta Carlo Sestini – sul palco dove lo scorso anno il presidente Savelli, mi consegnò un presente nel quale Avis, Dilettando e il paese di Castel del Piano si fondevano insieme. Ringrazio il Comune, con la sindaca Cinzia Pieraccini e l’assessora Arianna Arezzini, per aver voluto riportare questa kermesse televisiva in paese e per aver accettato di intitolare il premio ad Andrea.”

“Come sezione siamo molto soddisfatti che Dilettando sia tornato a Castel del Piano – commenta il presidente di Avis, Mauro Ravagni -, perché è una manifestazione che permette di parlare di donazione di sangue e di plasma in un contesto ludico, leggero e spensierato. Questa edizione sarà per noi ancora più sentita, perché il premio del vincitore porta il nome del nostro presidente Andrea Savelli, una perdita incolmabile la sua per tutto il mondo del volontariato di cui Andrea è sempre stato elemento prezioso e di valore assoluto.” Ricordiamo che la messa in onda della puntata amiatina è prevista su Toscana Tv per mercoledì 20 agosto alle 21,30.e giovedì 21 alle 00,30. Su Siena Tv sarà invece trasmessa il 6 settembre alle 21 e il 7 settembre alle 14. Inoltre sarà visibile fuori regione su Teleclub Italia canale 77, tra le prime 5 tv più viste in Campania e da fine luglio su TVA Campania Canale 75 e Telemarche e nei palinsesti delle webtv, Teatro TV, Novawebtv, MetaTV, TrentinoNews e TreNews- Per chi volesse partecipare, salvo disponibilità di posti, può contattare il 3483536655