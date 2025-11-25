Cucina, Cacciucco Day premia il gelatiere Sergio Dondoli

Venerdì 28 novembre, è il giorno in cui si celebrano i venti anni di Cacciucco Day e la cena – degustazione patrocinata dal Comune di Poggibonsi è già sold out . Oltre a conoscere lo chef Luca Casablanca del ristorante Tischi Toschi di Taormina e gustare la sua famosa “Ghiotta di pesce stocco alla messinese”, sarà anche l’occasione per dedicare un ringraziamento a Sergio Dondoli, il gelatiere che, partito dalla Valdelsa, ha conquistato una fama internazionale. La sua è una figura pionieristica nella gelateria contemporanea: pluripremiato, è stato per anni membro della Nazionale Italiana Gelatieri contribuendo alla vittoria del titolo mondiale.

Per la tradizionale consegna delle targhe, infatti, quest’anno Alcide ha pensato proprio al fondatore della Gelateria Dondoli che oggi ha sedi a San Gimignano, Poggibonsi e dentro una galleria d’arte contemporanea a Parigi.

Rinomato per la ricerca sulle materie prime, Sergio Dondoli ha portato alla fama gusti iconici come la Crema di Santa Fina, il Champelmo, il Dolceamaro e la Venere Nera, trasformando la gelateria artigianale in una forma d’arte gastronomica. La sua bottega è oggi una meta internazionale per gourmet, turisti e appassionati. A Poggibonsi ha dedicato un gusto in particolare che ha chiamato, come fece per la santa patrona di San Gimignano, la Crema di San Lucchese.

“Sergio è da sempre un caro amico di Alcide. E sempre uno dei protagonisti delle nostre serate gourmet con la sua arte e anche con la sua grande umanità – dice Roberta Ancillotti, Ad di Hotel Ristorante Alcide – Questa volta abbiamo voluto che fosse lui a ricevere il premio e il nostro sentito grazie. Oggi è considerato uno dei massimi interpreti mondiali del gelato artigianale, capace di unire tradizione, innovazione e racconto del territorio toscano. E noi abbiamo la fortuna di averlo qui”.

Quest’anno la sua storia è stata celebrata in un docufilm distribuito su Prime Video e Apple Tv, “Sergio Dondoli’s Happy Life”, che ripercorre la sua vita, la filosofia del gusto, il legame con il territorio e l’impatto della sua gelateria sulla cultura dolciaria italiana. Il documentario ha rafforzato ulteriormente la sua immagine di ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Presentato a Hollywood, il docufilm ha già ricevuto diversi premi internazionali, tra cui il prestigioso Los Angeles Film Awards.

La serata sarà un vero viaggio tra Sicilia e Toscana. Dopo un aperitivo con Chardonnay Brut Villa Vescovile e Vermentino Maremma Toscana DOC 2024 firmati Rocca delle Macìe, il percorso di degustazione si aprirà con un ricco antipasto a buffet che renderà omaggio alla tradizione siciliana e alla cucina del Tischi Toschi con il cous cous di pesce alla trapanese e le sarde a beccafico. Loris Parigi, chef di Alcide, presenterà l’insalata di polpo con olive leccino, pomodoro secco e fagiolini verdi e una raffinata capasanta in guscio con crema di patate e fungo fritto. Completano l’offerta alcune tipicità locali come la selezione di salumi di Terra di Siena della famiglia Gambassi e i formaggi pecorini del Caseificio Nuovo.

La prima portata della cena sarà dedicata al Cacciucco di Alcide, presentato con la Vernaccia di San Gimignano Docg di Rocca delle Macìe. La seconda portata è dedicata alla Ghiotta di Pesce Stocco alla Messinese, interpretazione autentica e intensa di Luca Casablanca, abbinata al Terre Siciliane IGT Rosato dell’Azienda Agricola Bonavita.

Il finale sarà dolce e agrumato con un sorbetto al Mandarino Tardivo di Ciaculli (Marzuddu) della Gelateria Dondoli, servito come pre-dessert, seguito da un cannolo siciliano al volo (fatto al momento), servito con Vin Santo del Chianti DOC di Rocca delle Macìe.

Per chiudere la serata in dolcezza, arrivano in Valdelsa i famosi biscotti alle nocciole dell’Etna (dagli storici noccioleti Lanzafame) della pasticceria Vittorio Papotto di Sant’Alfio alle pendici del vulcano.

Incontreranno una produzione d’eccellenza poggibonsese: i ricciarelli biologici di Opera Waiting 100% nature.

Il Cacciucco Day 2025 non sarà solo una celebrazione del gusto, ma anche un momento di solidarietà.

Una parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’associazione Odv “Insieme per donare un sorriso” di Graziella Moni, che si occupa di cibo, cure mediche e istruzione per i bambini del Kenya. L’associazione in Africa ha costruito case, scuole, aiutato famiglie.