Coronavirus, Il 53° Rallye Elba in programma dal 23 al 25 aprile viene rimandato

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta proseguendo in maniera preoccupante e che ha costretto a fermare l’intero movimento sportivo nazionale non permette di poter pensare allo svolgimento della gara nella data stabilita del 23-25 aprile.

Aci Livorno Sport comunica che il 53°Rallye Elba, in programma per il 23-25 aprile, viene rimandato a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha fermato l’intero sport nazionale.

Per la gara, programmata quale prima prova del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC) Aci Livorno Sport, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e soprattutto logistici legati al territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally, ha proposto agli organi Federali la data del 15 – 17 ottobre.

Nella eventuale impossibilità di poterla prevedere per tale data, Aci Livorno Sport si rimetterà alle decisioni della Direzione dello Sport Automobilistico ACI Sport per individuare un altro ventaglio temporale ipotizzabile, avendo chiesto di non prevederla oltre il 30 ottobre, data che segna il termine della stagionalità all’Isola d’Elba.

http://www.rallyelba.com

www.facebook.com/RallyeElba